Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция

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19 сентября в Сан-Хосе состоится турнир Bellator 266, в главном событии которого ветеран UFC Йоэль Ромеро (13-5) дебютирует в промоушене боем с Филом Дэвисом (22-6).



Ромеро идет на серии из трех поражений от Роберта Уиттакера, Пауло Косты и Исраэля Адесаньи. Дэвис последний бой проиграл в начале года россиянину Вадиму Немкову.

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало боя – 06:00.