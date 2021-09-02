Хирн намерен организовать поединок Хэйни – Ромеро
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
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3 сентября 01:37
19 сентября в Сан-Хосе состоится турнир Bellator 266, в главном событии которого ветеран UFC Йоэль Ромеро (13-5) дебютирует в промоушене боем с Филом Дэвисом (22-6).
Ромеро идет на серии из трех поражений от Роберта Уиттакера, Пауло Косты и Исраэля Адесаньи. Дэвис последний бой проиграл в начале года россиянину Вадиму Немкову.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало боя – 06:00.
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