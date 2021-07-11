Маркевич : «До начала Евро-2020 считал Италию главным претендентом на победу»
«За красивый футбол». Емельяненко-младший назвал своего фаворита на Евро-2020
Боец продолжает подготовку к возвращению в октагон
14:40
Александр Емельяненко / фото - ETB
Скандальный боец ММА в тяжелом весе Александр Емельяненко (28-8-1) назвал своего фаворита в финале Евро-2020. Россиянин продолжает приводить себя в форму и показывает видео с тренировок. Боец также следит за футболом.
«Как и обещал, продолжаю выкладывать свои тренировки. С каждым днем упражнений становится все больше и интересней. Завтра выложу пост с моей персональной программой.
Всем хорошего дня и отличного настроения! В сегодняшнем финале Евро болейте за красивый футбол и Италию».
Финал Евро-2020 Италия – Англия состоится сегодня в 22:00.
Онлайн трансляция Италия – Англия.
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