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«За красивый футбол». Емельяненко-младший назвал своего фаворита на Евро-2020

Боец продолжает подготовку к возвращению в октагон
MMA
14:40
«За красивый футбол». Емельяненко-младший назвал своего фаворита на Евро-2020
Александр Емельяненко / фото - ETB

Скандальный боец ММА в тяжелом весе Александр Емельяненко (28-8-1) назвал своего фаворита в финале Евро-2020. Россиянин продолжает приводить себя в форму и показывает видео с тренировок. Боец также следит за футболом.

«Как и обещал, продолжаю выкладывать свои тренировки. С каждым днем упражнений становится все больше и интересней. Завтра выложу пост с моей персональной программой.

Всем хорошего дня и отличного настроения! В сегодняшнем финале Евро болейте за красивый футбол и Италию».

Финал Евро-2020 Италия – Англия состоится сегодня в 22:00.

Онлайн трансляция Италия – Англия.

 

Видео трансляция Италия – Англия.

Антон Кривенко
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Александр Емельяненко

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