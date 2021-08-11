Брат Тайсона Фьюри выступит в андеркарде боя Пол – Вудли
Захаби: «Либо Пол победит Вудли решением судей, либо его нокаутируют ударом справа»
При этом, специалист уверен, что Джейк также может удосрочить Тайрона
13:59
Фирас Захаби / Фото: usatoday.com
Один из лучших тренеров в MMA Фирас Захаби прокомментировал поединок по правилам бокса между видеоблогером Джейком Полом и экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли. Слова специалиста приводит портал middleeasy.com.
«В этом поединке могут произойти две вещи: либо Пол победит решением судей, либо его нокаутируют ударом справа. Вы можете спросить меня, действительно ли я считаю, что Тайрон способен нокаутировать молодого и чрезмерно возбужденного Джейка? Абсолютно. Но также я считаю, что Пол владеет таким же оружием. У него сокрушительный удар правой».
Напомним, поединок Пола и Вудли состоится 29-го августа в Кливленде.
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