Захотел в нокаут? Мусаси хочет подраться с Ромеро

Гегард Мусаси / Фото: bleacherreport.com

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси (47-7-2) рассказал о желании провести поединок с легендарным кубинцем Йоэлем Ромеро, сообщает mmajunkie.usatoday.com.



Никто не хочет драться с Йоэлем Ромеро. Правда? Он настоящий монстр. Но сейчас он в Bellator и если уложится в лимит среднего веса, то мы с ним подеремся. Я боец. Когда мне присылают контракт, то я выхожу драться».