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Захотел в нокаут? Мусаси хочет подраться с Ромеро
Гегард надеется, что после Солтера оппозиция будет более серьезная
16:49
Гегард Мусаси / Фото: bleacherreport.com
Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси (47-7-2) рассказал о желании провести поединок с легендарным кубинцем Йоэлем Ромеро, сообщает mmajunkie.usatoday.com.
«Джон Солтер сейчас является претендентом номер один. Я не знаю, кто еще есть у Bellator есть в среднем весе. И я даже не ожидал, получить в оппоненты кого-то другого. В Bellator пока нет звезд в моем весе. У Йоэля Ромеро очень большое имя, но он идет на серии из трех поражений подряд. Обычно в таких ситуациях бойцу перед выходом на титульный бой нужно одержать хотя бы одну победу. Но я не знаю, какие планы будут у организации.
Никто не хочет драться с Йоэлем Ромеро. Правда? Он настоящий монстр. Но сейчас он в Bellator и если уложится в лимит среднего веса, то мы с ним подеремся. Я боец. Когда мне присылают контракт, то я выхожу драться».
Напомним, 13 августа в Анкасвилле (США) Мусаси проведет бой против Солтера.
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