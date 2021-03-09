Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей
политикой Cookie
Принять cookie
онлайн
Онлайн
НОВОСТИ
ФОТО
Видео
XSPORT TV
Телепрограмма
Войти на сайт
Забыли пароль?
Войти
Войти с помощью
или
Зарегистрироваться
сейчас
Выбрать спорт
Футбол
Украинская Премьер-лига
Сборная Украины
Лига наций
Кубок Украины
Первая лига
Украинские легионеры
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Германия
Италия
Франция
ЕВРО-2020
В Европе
В мире
ЧМ-2018
Евро-2016
Футбол онлайн
Бокс
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Хоккей
УХЛ
Сборная Украины
Наши за рубежом
Лига чемпионов
НХЛ
КХЛ
В Европе
В мире
чемпионат мира DIB
чемпионат мира-2021
МЧМ-2021
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Баскетбол
Сборная Украины
Суперлига
НБА
Еврокубки
Чемпионат мира-2019
Украинские легионеры
В Европе
Евробаскет-2017
ЕвроБаскет-2015
Теннис
ATP
WTA
Grand Slam
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Единоборства
ММА
Кикбоксинг
Каратэ
Самбо
Авто/мото
Формула-1
МотоGP
Автоспорт
Мотоспорт
Летние
Борьба
Велоспорт
Волейбол
Гандбол
Гимнастика
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Дзюдо
Легкая атлетика
Настольный теннис
Плавание
Водное поло
Прыжки в воду
Пулевая стрельба
Стрельба из лука
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Триатлон
Тхеквондо
Тяжелая атлетика
Фехтование
Художественная гимнастика
Olympics
Минск-2019
Неаполь-2019
Токио-2020
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Рио-де-Жанейро-2016
Сочи-2014
Баку-2015
Олимпийское движение
Зимние
Фристайл
Фигурное катание
Лыжные гонки
Скелетон
Санный спорт
Сноубординг
Прыжки с трамплина
Лыжное двоеборье
Горные лыжи
Конькобежный спорт
Шорт-трек
Другие
Футзал
Американский футбол
Армрестлинг
Бильярд
Экстрим
Киберспорт
Спортивная рыбалка
Бодибилдинг
Фитнес
Шахматы
Остальные
Мини-футбол
Пляжный футбол
x-files
Футбол
Водное поло
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Биатлон
Футзал
Olympics
Футбол
Украинская Премьер-лига
Сборная Украины
Лига наций
Кубок Украины
Первая лига
Украинские легионеры
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Германия
Италия
Франция
ЕВРО-2020
В Европе
В мире
ЧМ-2018
Евро-2016
Футбол онлайн
Новости
«Порту» в драматичном матче проиграл «Ювентусу», но вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
00:43
Лига чемпионов. «Ювентус» обыграл «Порту», но вылетел из турнира. Как это было
00:43
Второй дубль Холанда в ворота «Севильи» помог «Боруссии» выйти в четвертьфинал ЛЧ
09 марта 23:59
«Боруссия» Дортмунд и «Севилья» сыграли вничью. Как это было
09 марта 23:58
Видео
Футбол онлайн
Футбольное видео
Рома - Дженоа 1:0
08 марта 11:49
Южноамериканские сборные сыграют в Европе
06 марта 19:21
Ювентус - Специя 3:0
04 марта 09:56
День рождения козла Кельна!
02 марта 20:28
Бокс
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Новости
Если Джошуа и Фьюри не договорятся, то Усик станет соперником Энтони
09 марта 21:59
Красюк рассказал, сколько можно выручить на бое Усик – Джойс
09 марта 21:38
Красюк: «Беринчик уже сделал достаточно, чтобы претендовать на чемпионский титул»
09 марта 21:16
Росадо – о поединке с Мунгией: «Это будет классика, занесенная в историю»
09 марта 20:40
Видео
Бойцовский клуб о Джервонте Дэвисе
05 марта 13:14
Хоккей
УХЛ
Сборная Украины
Наши за рубежом
Лига чемпионов
НХЛ
КХЛ
В Европе
В мире
чемпионат мира DIB
чемпионат мира-2021
МЧМ-2021
Новости
«Ак Барс» переиграл «Торпедо» и вышел во второй раунд плей-офф
09 марта 21:40
«Анахайм» в напряженном матче дожал «Лос-Анджелес», «Ванкувер» в серии буллитов одолел «Монреаль»
09 марта 08:10
«Барыс» сравнял счет в серии с «Магниткой»
08 марта 22:40
«Сокол» победил «Ледяных Волков» и продолжает борьбу за второе место
08 марта 21:03
Видео
Ледниковый период от 9.03.2021
09 марта 17:56
Открытие арены в Краматорске
05 марта 22:42
Шахрайчук возглавил сборную Украины
05 марта 12:07
Интервью с Игорем Мережко
02 марта 20:49
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Новости
Санитра: «Блашко доказала, что может выступать на высоком уровне»
09 марта 08:33
Санитра: «Рад возвращению формы на стрельбе Пидручного»
09 марта 08:20
Санитра: «Сейчас наша женская команда в топе»
09 марта 08:02
Пидручный: «Понимал, что проблемы со стрельбой – в моей голове»
08 марта 13:27
Видео
Баскетбол
Сборная Украины
Суперлига
НБА
Еврокубки
Чемпионат мира-2019
Украинские легионеры
В Европе
Евробаскет-2017
ЕвроБаскет-2015
Новости
Перкинс: «Гриффин точно поднимет свой процент трехочковых в «Бруклине»
09 марта 19:40
Гриффин: «Моя единственная цель – выиграть чемпионат»
09 марта 16:00
«Бруклин» стал фаворитом на чемпионство НБА после подписания одноклубника Михайлюка
09 марта 15:04
Коренюк – игрок недели в Суперлиге
08 марта 19:47
Видео
Матч всех звезд НБА
09 марта 10:28
Шакил О'Нил в реслинге
05 марта 12:00
Газоль будет играть в Барселоне
24 февраля 15:28
Отбор на Евробаскет-2022. Венгрия – Украина 63:97
22 февраля 22:28
Теннис
ATP
WTA
Grand Slam
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Новости
Сапронов собрал 102 издания «Кобзаря» Тараса Шевченко
09 марта 22:30
Кузнецова о победе над Свитолиной: «После первого сета все мои мысли были о том, что мне нужно попадать в корт»
09 марта 22:00
Джокович: «Осознание, что я заслужил место среди теннисных легенд, пробирает до мурашек»
09 марта 20:20
Свитолина: «Я очень расстроена тем, как сложились для меня турниры в Дохе и Дубае»
09 марта 18:50
Видео
Матч-пойнт
09 марта 18:28
Единоборства
ММА
Кикбоксинг
Каратэ
Самбо
Новости
Стерлинг объяснил, почему заплакал после запрещенного удара Яна
09 марта 23:00
Дос Аньос – о победе Махачева на UFC 259: «Прекратите этот хайп»
09 марта 22:20
Тренер Стерлинга – об остановке боя с Яном: «Люди, считающие, что мой парень симулировал, психически нездоровы»
09 марта 21:20
Тренер Стерлинга – о победе над Яном: «Титул проклял его»
09 марта 20:00
Видео
Бойцовский клуб. Клип!
05 марта 13:00
Жесткий нокаут в ММА
23 февраля 11:28
Авто/мото
Формула-1
МотоGP
Автоспорт
Мотоспорт
Новости
Хюлькенберг: «Спринтерские гонки – чушь. Это звучит очень искусственно»
09 марта 22:40
Феттель: «Если Aston Martin окажется быстрее Mercedes, нам дадут выиграть»
09 марта 21:00
Партнером Ferrari стал один из самых популярных брендов одежды
09 марта 18:15
Рассел: «Формат со спринт-гонками может быть интересным»
09 марта 17:40
Видео
Календарь сезона Формулы-1
05 марта 22:35
Новый болид Mercedes
02 марта 20:21
Неудача Себастьяна Ожье
28 февраля 14:42
Болид Alfa Romeo на 2021 год
23 февраля 11:35
Летние
Борьба
Велоспорт
Волейбол
Гандбол
Гимнастика
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Дзюдо
Легкая атлетика
Настольный теннис
Плавание
Водное поло
Прыжки в воду
Пулевая стрельба
Стрельба из лука
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Триатлон
Тхеквондо
Тяжелая атлетика
Фехтование
Художественная гимнастика
Новости
Выиграл медаль и расплакался в плече брату. На пьедестал чемпионата Европы поднялся не тот Лавиллени
09 марта 16:17
Магучих: «Геращенко лишь подтвердила свой класс»
09 марта 16:00
Акименко: «Нам по силам выйти на чемпионат Европы»
09 марта 14:58
Магучих: «Показала бы более высокий результат, если бы кто-то из соперниц прыгнул на 2 метра»
09 марта 14:44
Видео
81 метр в ледяной воде!
24 февраля 15:35
COVID-19 лишил майки лидера
22 февраля 22:21
Olympics
Минск-2019
Неаполь-2019
Токио-2020
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Рио-де-Жанейро-2016
Сочи-2014
Баку-2015
Олимпийское движение
Новости
В Беларуси раскритиковали решение МОК не признавать сына Лукашенко главой НОК
09 марта 23:02
На Олимпийские игры в Токио не пустят иностранных болельщиков
09 марта 17:52
МОК не признал сына Лукашенко президентом НОК Беларуси. Санкции из-за игнорирования всех решений могут стать еще жестче
09 марта 13:17
Гутцайт: «Приблизительно 13-15 медалей можем ожидать на Олимпийских играх в Токио»
06 марта 14:00
Видео
Болельщики и ОИ-2021
04 марта 09:49
Украинских олимпийцев вакцинируют?
02 марта 20:56
Зимние
Фристайл
Фигурное катание
Лыжные гонки
Скелетон
Санный спорт
Сноубординг
Прыжки с трамплина
Лыжное двоеборье
Горные лыжи
Конькобежный спорт
Шорт-трек
Новости
Испытательный срок Большунова распространится и на следующий сезон
09 марта 16:46
У Клэбо забрали золото чемпионата мира из-за столкновения со скандальным россиянином
07 марта 17:34
Загадки Шымбулака. Превью чемпионата мира в Казахстане
06 марта 17:57
Йохауг очень уверенно выиграла масс-старт чемпионата мира, лучшей среди украинок стала Анцыбор
06 марта 15:44
Видео
Невероятный Микаэль Кингсбери!
09 марта 10:35
Большунову снова не повезло
08 марта 11:56
Лыжи и горные лыжи
06 марта 19:28
Это ски-кросс!
28 февраля 14:49
Другие
Футзал
Американский футбол
Армрестлинг
Бильярд
Экстрим
Киберспорт
Спортивная рыбалка
Бодибилдинг
Фитнес
Шахматы
Остальные
Мини-футбол
Пляжный футбол
Новости
Госбюджет пополнился на 108 млн гривен – «Париматч» оплатили лицензию
09 марта 17:27
Не пропустите главный игорный ивент страны – выставку Ukrainian Gaming Week 2021!
09 марта 14:58
QA Ring
09 марта 14:30
Стоимость возведения дворца спорта в Чернигове – 400 миллионов гривен
09 марта 13:08
Видео
Охотники на гигантских лобстеров
09 марта 18:35
Двойник
09 марта 18:21
Честь дракона
09 марта 18:14
Дикий гаджет
09 марта 18:07
x-files
Футбол
Водное поло
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Биатлон
Футзал
Olympics
Новости
Выиграл медаль и расплакался в плече брату. На пьедестал чемпионата Европы поднялся не тот Лавиллени
09 марта 16:17
Уайлдер наслаждается роскошью и опубликовал фото с вином и пистолетом. Собирается ли он вернуться на ринг?
09 марта 16:05
Аллегри в «Шахтере»? Насколько реально увидеть двукратного финалиста Лиги чемпионов в УПЛ
09 марта 14:24
МОК не признал сына Лукашенко президентом НОК Беларуси. Санкции из-за игнорирования всех решений могут стать еще жестче
09 марта 13:17
Видео
Шакил О'Нил в реслинге
05 марта 12:00
Интервью с Игорем Мережко
02 марта 20:49
Отцы и дети в УХЛ
02 марта 20:42
День рождения козла Кельна!
02 марта 20:28
Фото
Украина разгромила Венгрию
22 февраля 23:52
Тренировка биатлонистов накануне чемпионата мира-2021
10 февраля 10:11
Прогнозы
матч-центр
Вчера
76
17
Сейчас
4
0
Сегодня
84
7
Завтра
23
5
свернуть
развернуть
Вчера
76
17
Сейчас
4
0
Сегодня
84
7
Завтра
23
5
Вчера не было матчей
Вчера не было важных матчей
Футбол
Лига чемпионов UEFA 20/21
22:00
Ювентус - Порту
Окончен
3*:2
Окончен
22:00
Боруссия Дортмунд - Севилья
Окончен
2:2
Окончен
22:00
Ювентус - Порту
Окончен
3*:2
Окончен
22:00
Боруссия Дортмунд - Севилья
Окончен
2:2
Окончен
Хоккей
КХЛ 20/21
16:00
Трактор - Салават Юлаев
Окончен
0:3
Окончен
18:30
Торпедо - Ак Барс
Окончен
1:4
Окончен
18:30
Спартак - ЦСКА
Окончен
1:3
Окончен
18:30
Йокерит - Локомотив
Окончен
1:4
Окончен
16:00
Трактор - Салават Юлаев
Окончен
0:3
Окончен
18:30
Торпедо - Ак Барс
Окончен
1:4
Окончен
18:30
Спартак - ЦСКА
Окончен
1:3
Окончен
18:30
Йокерит - Локомотив
Окончен
1:4
Окончен
НХЛ 20/21
03:00
Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс
Окончен
2:0
Окончен
04:00
Колорадо Эвеланш - Аризона Койотис
Окончен
2:3
Окончен
04:00
Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс
Окончен
3:2
Окончен
04:00
Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз
Окончен
3:2
Окончен
05:00
Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенс
Окончен
2:1
Окончен
05:00
Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингс
Окончен
6:5
Окончен
03:00
Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс
Окончен
2:0
Окончен
04:00
Колорадо Эвеланш - Аризона Койотис
Окончен
2:3
Окончен
04:00
Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс
Окончен
3:2
Окончен
04:00
Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз
Окончен
3:2
Окончен
05:00
Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенс
Окончен
2:1
Окончен
05:00
Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингс
Окончен
6:5
Окончен
Теннис
ATP 2021 (Doha, Qatar)
13:30
Джереми Чарди - Даниэль Эванс
Окончен
1:2
Окончен
13:30
Кристофер О'Коннелл - Васек Поспишил
Окончен
0:2
Окончен
14:50
Борна Корич - Малек Жазири
Отменен
-:-
Отменен
16:05
Норберт Гомбос - Малек Жазири
Окончен
0:2
Окончен
16:15
Душан Ладжович - Мартон Фускович
Окончен
0:2
Окончен
17:50
Lloyd Harris - Станислас Вавринка
Окончен
2:1
Окончен
20:50
Дэвид Гоффин - Филипп Краинович
Окончен
2:0
Окончен
13:30
Джереми Чарди - Даниэль Эванс
Окончен
1:2
Окончен
ATP 2021 (Doha, Qatar, Doubles)
14:30
Басилашвили Н / Бублик А - Nielsen F / Puetz T
Окончен
0:2
Окончен
15:10
Джон Мильман / Вега Хернандез Д - Рола Б / Заед М
Окончен
2:0
Окончен
16:00
Кравец К / Опелька Р - Марсело Мело / Жан-Жюльен Рожер
Окончен
0:2
Окончен
17:30
Chardy J / Martin F - Erlich J / Vasilevski A
Окончен
2:0
Окончен
17:35
Карацев А / Рублёв А - Сонего Л / Вавассори А
Окончен
2:0
Окончен
18:15
Arevalo M / Middelkoop M - Мектич Н / Павич М
Окончен
0:2
Окончен
ATP 2021 (Marseille, France)
14:30
Стефано Траваглиа - Маккензи Макдональд
Окончен
0:2
Окончен
14:30
Мэтью Эбден - Бенжамин Бонзи
Окончен
2:1
Окончен
16:55
Михаил Кукушкин - Артур Риндеркнеч
Окончен
1:2
Окончен
17:15
Кей Нишикори - Пьерр Хьюз Херберт
Окончен
0:2
Окончен
18:35
Жо-Вильфрид Тсонга - Фелисиано Лопес
Окончен
2:1
Окончен
19:55
Alejandro Davidovich Fokina - Петрос Циципас
Окончен
2:0
Окончен
21:00
Лукаш Пуйлл - Алекс Молчан
Окончен
2:0
Окончен
18:35
Жо-Вильфрид Тсонга - Фелисиано Лопес
Окончен
2:1
Окончен
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
18:40
Скупски К / Скупски Н - Mcdonald M / Nishioka Y
Окончен
2:0
Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30
Фрэнсис Тиафо - Николас Джарри
Окончен
2:1
Окончен
16:00
Жанлука Магер - Фредерико Кориа
Окончен
1:2
Окончен
17:00
Федерико Дельбонис - Jaume Antoni Munar Clar
Окончен
2:1
Окончен
19:25
Йозеф Ковалик - Алехандро Табило
Окончен
1:2
Окончен
20:10
Джоао (Пор) Соуса - Хуан Пабло Вариллас Патино-Самудио
Окончен
0:2
Окончен
21:30
Holger Vitus Nodskov Rune - Себастьян Баэс
Окончен
2:0
Окончен
21:50
Francisco Cerundolo - Андрей Мартин
Окончен
0:2
Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile, Doubles)
17:00
Arneodo R / Paire B - Монрое Н / Ситак А
Окончен
2:0
Окончен
19:00
Дюран Г / Молтени А - Jarry N / Mayer L
Окончен
1:2
Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
01:15
Астра Шарма - Харрье Дарт
Окончен
2:1
Окончен
03:50
Нао Хибино - Анна-Каролина Шмиедлова
Окончен
0:2
Окончен
05:30
Рената Заразуа - Катарчина Кава
Окончен
2:0
Окончен
07:20
Ирина Мария Бара - Мари Боузкова
Окончен
1:2
Окончен
19:00
Виктория Голубич - Нина Стоянович
Отменен
-:-
Отменен
22:00
Греетье Миннен - Сара Соррибес Тормо
Окончен
1:2
Окончен
22:00
Алиона Болсова Задойнов - Kaja Juvan
Окончен
0:2
Окончен
22:00
Леони Кунг - Нина Стоянович
Окончен
2:0
Окончен
23:30
Анна Блинкова - Тамара Зиданшек
Окончен
0:2
Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
00:40
Arruabarrena L / Piter K - Надя Подорошка / Соррибес Тормо С
Окончен
1:2
Окончен
02:10
Санчес М / Фанни Столлар - Mcnally C / Sherif M
Отменен
-:-
Отменен
02:40
Санчес М / Фанни Столлар - Neel I / Zidansek T
Окончен
2:1
Окончен
02:45
Buzarnescu M / Friedsam A-L - Blinkova A / Kucova K
Окончен
2:0
Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE)
10:00
Вероника Кудерметова - Белинда Бенчич
Окончен
1:2
Окончен
10:00
Анастасия Севастова - Каролина Плишкова
Окончен
1:2
Окончен
10:00
Маркета Вондроусова - Cori Gauff
Окончен
1:2
Окончен
10:00
Мэдисон Кейз - Анастасия Потапова
Окончен
0:2
Окончен
10:00
Виктория Азаренко - Каролин Гарсиа
Отменен
-:-
Отменен
11:45
Тереза Мартинкова - Кики Бертенс
Окончен
2:0
Окончен
12:15
Кристина Младенович - Джессика Пегула
Окончен
0:2
Окончен
12:25
Ализе Корне - Арина Соболенко
Окончен
0:2
Окончен
12:55
Анетт Контавейт - Сорана Кирстя
Окончен
2:0
Окончен
13:20
Мартина Тревисан - Каролин Гарсиа
Окончен
0:2
Окончен
13:40
Елена Остапенко - Барбора Крейчикова
Окончен
0:2
Окончен
14:10
Элина Свитолина - Светлана Кузнецова
Окончен
1:2
Окончен
14:50
Шелби Роджерс - Элисе Мертенс
Окончен
0:2
Окончен
14:55
Ига Святек - Мисаки Дои
Окончен
2:0
Окончен
16:30
Аманда Анисимова - Гарбин Мугуруса
Окончен
0:2
Окончен
17:00
Петра Квитова - Жил Белен Тейхманн
Окончен
0:1
Окончен
18:40
Онс Ябеур - Елена Рябыкина
Окончен
2:1
Окончен
14:10
Элина Свитолина - Светлана Кузнецова
Окончен
1:2
Окончен
16:30
Аманда Анисимова - Гарбин Мугуруса
Окончен
0:2
Окончен
17:00
Петра Квитова - Жил Белен Тейхманн
Окончен
0:1
Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
15:10
Mattek-Sands B / Pegula J - Ninomiya M / Voracova R
Окончен
2:0
Окончен
16:35
Niculescu M / Potapova A - Калашникова О / Марозава Л
Окончен
2:1
Окончен
16:55
Ксю Ю / Янг Ж - Dzalamidze N / Lister C
Окончен
2:0
Окончен
18:10
Силва Э / Ван дер Хоэк Р - Carter H / Stefani L
Окончен
0:2
Окончен
Сейчас нет матчей
Сейчас нет важных матчей
Хоккей
НХЛ 20/21
01:00
Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Рейнджерс
Перерыв
1:1
Перерыв
Теннис
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30
Гонсало Лама - Хуан Мануэл Серундоло
2-й сет
0:1
2-й сет
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
00:35
Leylah Annie Fernandez - Анна Калинская
2-й сет
1:0
2-й сет
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
01:15
Болсова Задойнов А / Данка Ковинич - Ходзуми Э / Като М
1-й сет
0:0
1-й сет
Сегодня нет матчей
Сегодня нет важных матчей
Футбол
Лига чемпионов UEFA 20/21
22:00
Ливерпуль - РБ Лейпциг
Запланирован
-:-
Запланирован
22:00
ПСЖ - Барселона
Запланирован
-:-
Запланирован
22:00
Ливерпуль - РБ Лейпциг
Запланирован
-:-
Запланирован
22:00
ПСЖ - Барселона
Запланирован
-:-
Запланирован
Премьер-Лига (Англия) 20/21
20:00
Манчестер Сити - Саутгемптон
Запланирован
-:-
Запланирован
20:00
Манчестер Сити - Саутгемптон
Запланирован
-:-
Запланирован
Лига 1 (Франция) 20/21
20:00
Марсель - Ренн
Запланирован
-:-
Запланирован
Бундеслига (Германия) 20/21
19:30
Арминия - Вердер
Запланирован
-:-
Запланирован
Примерa (Испания) 20/21
20:00
Атлетико - Атлетик
Запланирован
-:-
Запланирован
20:00
Атлетико - Атлетик
Запланирован
-:-
Запланирован
Хоккей
КХЛ 20/21
16:00
Металлург Мг - Барыс
Запланирован
-:-
Запланирован
18:30
Динамо Мск - Северсталь
Запланирован
-:-
Запланирован
18:30
Авангард - Автомобилист
Запланирован
-:-
Запланирован
18:30
СКА - Динамо Мн
Запланирован
-:-
Запланирован
НХЛ 20/21
01:00
Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Рейнджерс
Перерыв
1:1
Перерыв
02:00
Коламбус Блу Джекетс - Флорида Пантерс
Запланирован
-:-
Запланирован
02:00
Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс
Запланирован
-:-
Запланирован
02:00
Филадельфия Флайерс - Баффало Сэйбрс
Запланирован
-:-
Запланирован
02:00
Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс
Запланирован
-:-
Запланирован
02:00
Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз
Запланирован
-:-
Запланирован
02:00
Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс
Запланирован
-:-
Запланирован
02:30
Детройт Ред Уингс - Тампа-Бэй Лайтнинг
Запланирован
-:-
Запланирован
03:30
Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс
Запланирован
-:-
Запланирован
УХЛ 20/21
18:00
Ледяные Волки - Сокол
Запланирован
-:-
Запланирован
19:30
Донбасс - Мариуполь
Запланирован
-:-
Запланирован
18:00
Ледяные Волки - Сокол
Запланирован
-:-
Запланирован
19:30
Донбасс - Мариуполь
Запланирован
-:-
Запланирован
Теннис
ATP 2021 (Doha, Qatar)
13:30
Андрей Рублёв - Ришар Гаске
Запланирован
-:-
Запланирован
14:50
Доминик Тим - Аслан Карацев
Запланирован
-:-
Запланирован
14:50
Александр Бублик - Роберто Баутиста-Агут
Запланирован
-:-
Запланирован
14:50
Васек Поспишил - Denis Shapovalov
Запланирован
-:-
Запланирован
16:10
Малек Жазири - Николай Басилашвили
Запланирован
-:-
Запланирован
16:10
Дэвид Гоффин - Тэйлор Гэрри Фритц
Запланирован
-:-
Запланирован
17:00
Даниэль Эванс - Роджер Федерер
Запланирован
-:-
Запланирован
18:20
Мартон Фускович - Lloyd Harris
Запланирован
-:-
Запланирован
14:50
Доминик Тим - Аслан Карацев
Запланирован
-:-
Запланирован
ATP 2021 (Doha, Qatar, Doubles)
13:30
Кабал Х С / Фарах Р - Nielsen F / Puetz T
Запланирован
-:-
Запланирован
13:30
Daniell M / Oswald P - Джон Мильман / Вега Хернандез Д
Запланирован
-:-
Запланирован
17:30
Карацев А / Рублёв А - Марсело Мело / Жан-Жюльен Рожер
Запланирован
-:-
Запланирован
17:30
Chardy J / Martin F - Мектич Н / Павич М
Запланирован
-:-
Запланирован
ATP 2021 (Marseille, France)
12:45
Янник Ханфманн - Егор Герасимов
Запланирован
-:-
Запланирован
14:30
Камерон Норри - Констант Лестьенн
Запланирован
-:-
Запланирован
14:30
Мэтью Эбден - Эмиль Руусувуори
Запланирован
-:-
Запланирован
15:50
Карен Хачанов - Маккензи Макдональд
Запланирован
-:-
Запланирован
18:30
Hugo Gaston - Jannik Sinner
Запланирован
-:-
Запланирован
19:50
Жо-Вильфрид Тсонга - Уго Умбер
Запланирован
-:-
Запланирован
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
12:45
Рейес-Варела М / Ромболи Ф - О'Мара Д / Айсам Уль-Хаг Кьюреши
Запланирован
-:-
Запланирован
15:50
Раджа П / Вайссборн Т - Lammons N / Withrow J
Запланирован
-:-
Запланирован
16:30
Tsitsipas P / Tsitsipas S - Ллойд Гласспул / Хелиоваара Х
Запланирован
-:-
Запланирован
17:50
Эбден М / Рейд М - Голубев А / Нис Х
Запланирован
-:-
Запланирован
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30
Гонсало Лама - Хуан Мануэл Серундоло
2-й сет
0:1
2-й сет
15:00
Пабло Андухар - Даниел Элахи Галан Риверос
Запланирован
-:-
Запланирован
15:00
Кристиан Гарин - Алехандро Табило
Запланирован
-:-
Запланирован
15:00
Хуан Пабло Вариллас Патино-Самудио - Фредерико Кориа
Запланирован
-:-
Запланирован