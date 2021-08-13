Затянуло девушку. Стала известна дата следующего боя Шилдс в ММА

Стала известна дата следующего поединка Шилдс в ММА
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Американка вернется в октагон в заключительном шоу сезона PFL
18:04
Кларисса Шилдс / Фото - scmp.comАбсолютная чемпионка мира по боксу в среднем дивизионе Кларисса Шилдс (1-0, ММА) свой второй поединок в ММА проведет 27 октября на заключительном шоу сезона PFL.
Ее оппоненткой станет непобежденная 21-летняя мексиканка Абигейл Монтес (2-0).
Напомним, что 26-летняя двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях успешно дебютировала в ММА на турнире PFL 4, где победила техническим нокаутом в 3-м раунде Бриттни Элкин (3-6).