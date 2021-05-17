Завершение карьеры? Фергюсон прокомментировал поражение от Дариуша

Тони утверждает, что никогда не сдастся

Тони Фергюсон / Фото: Инстаграм

Ветеран легкого веса UFC Тони Фергюсон (25-6) в Instagram прокомментировал поражение от Бенеила Дариуша (24-4-1).



Тони вспомнил, когда соперник поймал его на болевой прием на пятку, но Фергюсон не сдался.

«Я никогда не постучу. Номер один. День размышлений».

После боя Дариуш высказал свои претензии Илону Маску и получил ответ от миллиардера.