«Жакаре» Соуза переходит в бокс

Роналдо рассказал, что уже получил бой

Роналдо Соуза / Фото: UFC

Ветеран UFC и один из лучших джитсеров в смешанных единоборствах, бразилец Роналдо Соуза (26-10) после завершения карьеры собрался перейти в бокс. Слова бойца приводит портал Sherdog.



«Я не могу отказаться от своей тренировочной зависимости. Начал заниматься боксом и мне предложили бой, и мне это понравилось. Пока не могу назвать название шоу, но скажу, что мой бокс улучшается. Хоть и пришел из джиу-джитсу, но я всегда любил бокс, и если вы смотрели мои бои в ММА, то видели мои сильные руки».

Напомним, в августе Соуза объявил о завершении своей бойцовской карьеры.