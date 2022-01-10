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«Жакаре» Соуза переходит в бокс
Роналдо рассказал, что уже получил бой
10 января 16:49
Роналдо Соуза / Фото: UFC
Ветеран UFC и один из лучших джитсеров в смешанных единоборствах, бразилец Роналдо Соуза (26-10) после завершения карьеры собрался перейти в бокс. Слова бойца приводит портал Sherdog.
«Я не могу отказаться от своей тренировочной зависимости. Начал заниматься боксом и мне предложили бой, и мне это понравилось.
Пока не могу назвать название шоу, но скажу, что мой бокс улучшается. Хоть и пришел из джиу-джитсу, но я всегда любил бокс, и если вы смотрели мои бои в ММА, то видели мои сильные руки».
Напомним, в августе Соуза объявил о завершении своей бойцовской карьеры.
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