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«Жакера» назвал свою главную ошибку в UFC

Из-за нее Соуза так и не стал чемпионом

MMA
12:59
«Жакера» назвал свою главную ошибку в UFC
Роналдо Соуза / Фото: ufc

Бывший бразильский топ-боец UFC Роналдо Соуза высказался о своей карьере в UFC и допущенных ошибках. Слова «Жакаре» приводит bjpenn.com.

«Я считаю, что я допускал ошибки в UFC. Люди, находящиеся рядом со мной, допускали ошибки. Например, они могли мне жестко сказать о том, что нужно просто успокоиться и ждать титульный бой. Этого не случилось, но сейчас переживать это бессмысленно.

Я получал удовольствие от времяпровождения в октагоне, даже когда проигрывал. Надеюсь, фанаты запомнят меня как человека, никогда не сдающегося и дерущего до последнего».

Напомним, ранее «Жакаре» объявил о завершении карьеры в MMA.

Карен Агабекян
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