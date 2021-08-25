«Жакаре» о поражении Блаховичу: «Я сделал все возможное»
«Жакера» назвал свою главную ошибку в UFC
Из-за нее Соуза так и не стал чемпионом
12:59
Роналдо Соуза / Фото: ufc
Бывший бразильский топ-боец UFC Роналдо Соуза высказался о своей карьере в UFC и допущенных ошибках. Слова «Жакаре» приводит bjpenn.com.
«Я считаю, что я допускал ошибки в UFC. Люди, находящиеся рядом со мной, допускали ошибки. Например, они могли мне жестко сказать о том, что нужно просто успокоиться и ждать титульный бой. Этого не случилось, но сейчас переживать это бессмысленно.
Я получал удовольствие от времяпровождения в октагоне, даже когда проигрывал. Надеюсь, фанаты запомнят меня как человека, никогда не сдающегося и дерущего до последнего».
Напомним, ранее «Жакаре» объявил о завершении карьеры в MMA.
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