Чимаев желает провести два боя на одном турнире UFC
Жесткий кавказский ответ. Чимаев собрался оторвать голову Мухаммада
Хамзату не понравились вызовы со стороны Белала
19:58
Хамзат Чимаев / Фото: РИА Новости
Шведский полусредневес чеченского происхождения Хамзат Чимаев (10-0) высказался о вызове от Белала Мухаммада (20-3).
«Мухаммад, ты чепуха номер один и мне хватит одной минуты, чтобы оторвать твою голову».
Напомним, кроме Чимаева, Мухаммад также бросил вызов экс-претенденту на титул чемпиона мира Колби Ковингтону.
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