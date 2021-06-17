Будет ли новый король? Стали известны возможные сроки проведения мегафайта Волкановски – Ортега
Жестко. Волкановски испражнился на портрет Ортеги
Противостояние бойцов стало еще жестче
09:50
Александр Волкановски / Фото: instagram
Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (22-1) в Instagram опубликовал фото, на котором помочился на портрет своего соперника Брайана Ортеги (15-1).
«Ха-ха! ПРИКОЛ! Австралийский юмор. Перерыв на пописать».
Напомним, поединок между Волкановски и Ортегой состоится 4 сентября на UFC 266.
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