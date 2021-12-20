Нганну: «Меня больше не интересует Джон Джонс»
Злорадствовал? Джон Джонс прокомментировал арест Соннена
Как ни странно, «Бонс» подобрал слова для комментария
20 декабря 20:06
Джон Джонс / Фото: CNN
Экс-чемпион UFC Джон Джонс
(26-1) в Twitter прокомментировал арест бывшего бойца UFC Чейла Соннена, который ранее постоянно задевал его из-за проблем с законом.
«Чейл Соннен, я не собираюсь сидеть и отпраздновать то, что прошлой ночью тебя обвинили в избиении женщине.
Это сделало бы меня похожим на тебя, но я вообще не похож на тебя. Вместо этого я пожелаю добра твоей семье и семье твоей жертвы.
Было забавно, что критикующие люди, осуждают вас больше всего, скрывают в шкафу самые отвратительные вещи. Пусть тот, кто без греха, бросит первый камень. От меня не будет никаких камней. Удачи».
Напомним, ранее Чейла Соннена арестовали за нанесение побоев в гостинице.
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