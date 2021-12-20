Злорадствовал? Джон Джонс прокомментировал арест Соннена

Джон Джонс / Фото: CNN

Экс-чемпион UFC Джон Джонс (26-1) в Twitter прокомментировал арест бывшего бойца UFC Чейла Соннена, который ранее постоянно задевал его из-за проблем с законом.



Это сделало бы меня похожим на тебя, но я вообще не похож на тебя. Вместо этого я пожелаю добра твоей семье и семье твоей жертвы.

Было забавно, что критикующие люди, осуждают вас больше всего, скрывают в шкафу самые отвратительные вещи. Пусть тот, кто без греха, бросит первый камень. От меня не будет никаких камней. Удачи».