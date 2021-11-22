Максим Агарушев завоевал золото на чемпионате Европы U-24 по современному пятиборью

Сборная Украины привезла медали и в командных соревнованиях



Современное пятиборье / Фото - Facebook

Сборная Украины по современному пятиборью завоевала стала обладателем полного комплекта медалей на чемпионате Европы U-24, который состоялся в Джонкове (Польша).завоевал золотую награду в личном первенстве. Также Агарушев вместе с– серебряные призеры в командном турнире.стали бронзовыми медалистами командных соревнований.Чемпионат мира проходил с 19 по 21 ноября.Напомним, что из программы современного пятиборья к Олимпийским играм-2028 будет исключен конный спорт.