Тимощенко: «Без верховой езды современное пятиборье умрет»
Максим Агарушев завоевал золото на чемпионате Европы U-24 по современному пятиборью
Сборная Украины привезла медали и в командных соревнованиях
22 ноября 14:09
Современное пятиборье / Фото - FacebookСборная Украины по современному пятиборью завоевала стала обладателем полного комплекта медалей на чемпионате Европы U-24, который состоялся в Джонкове (Польша).
Максим Агарушев завоевал золотую награду в личном первенстве. Также Агарушев вместе с Юрием Ковальчуком и Тарасом Химичем – серебряные призеры в командном турнире.
Ольга Клунникова, Анастасия Чижова и Ирина Кубрак стали бронзовыми медалистами командных соревнований.
Чемпионат мира проходил с 19 по 21 ноября.
Напомним, что из программы современного пятиборья к Олимпийским играм-2028 будет исключен конный спорт.
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