Тимощенко: «Без верховой езды современное пятиборье умрет»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 13
Сейчас 0
Сегодня 19
Завтра 23
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерс 4:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Баффало Сэйбрс 5:3 Окончен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Лос-Анджелес Кингс 1:5 Окончен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Йорк Никс 96:103 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс 118:95 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Миннесота Тимбервулвс 125:118 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Пеликанс 108:92 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Майами Хит 113:96 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Атланта Хоукс 127:113 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Финикс Санс 104:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Шарлотт Хорнетс 126:123 Окончен
Теннис (2 события из 26) показать все
WTA 2021 (Linz, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
12:30 Элисон Ван Уйтванк - Леся Цуренко 2:0 Окончен
21:45 Ангелина Калинина - Вероника Кудерметова 1:2 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Оттава Сенаторс 3:2 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Лос-Анджелес Кингс 2:3 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерс 7:3 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс 1:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Эдмонтон Ойлерс 4:2 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз 2:3 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Питтсбург Пингвинс 3:2 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Сан-Хосе Шаркс 1:4 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Сиэтл Кракен 4:2 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс 2:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Милуоки Бакс 109:118 Окончен
04:00 Юта Джаз - Атланта Хоукс 110:98 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс 117:109 Окончен
Теннис (6 событий из 23) показать все
ATP 2021 (Stockholm, Sweden)
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Педро Мартинез Портеро - Фрэнсис Тиафо -:- Запланирован
14:20 Артур Риндеркнеч - Йозеф Ковалик -:- Запланирован
WTA 2021 (Linz, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Даниэлле Росе Коллинс - Элисон Ван Уйтванк -:- Запланирован
17:00 Син Ю Ванг - Элисон Риске -:- Запланирован
18:15 Жасмин Паолини - Симона Халеп -:- Запланирован
WTA 2021 (WTA Finals Guadalajara, Mexico, Group Teotihuacan)
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Барбора Крейчикова - Анетт Контавейт -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 5) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Россия - Кипр -:- Запланирован
19:00 Азербайджан - Люксембург -:- Запланирован
19:00 Грузия - Швеция -:- Запланирован
21:45 Ирландия - Португалия -:- Запланирован
21:45 Греция - Испания -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Филадельфия Флайерс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
05:00 Аризона Койотис - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Бруклин Нетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
02:30 Хьюстон Рокетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Майами Хит -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Черкасские Мавпы - Харьковские Соколы -:- Запланирован
19:00 Будивельник - Днепр -:- Запланирован

Тимощенко: «Без верховой езды современное пятиборье умрет»

Украинец раскритиковал скандальное решение международной федерации

Современное пятиборье
10:57
Тимощенко: «Без верховой езды современное пятиборье умрет»
Павел Тимощенко

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 в современном пятиборье Павел Тимощенко прокомментировал решение исключить из пятиборья верховую езду, чтобы угодить МОК и не лишиться олимпийского статуса.

«Мое мнение относительно исключения верховой езды:

Если коротко, то я действительно считаю, что без верховой езды современное пятиборье умрет. Поэтому стотит уважать себя и не терять достоинство при любом давлении.

Если глубже. Современное пятиборье – это не франшиза на многоборье из пяти видов спорта. За названием «пятиборье» заложено множество идей.

Современное пятиборье – это олицитворение олимпийского духа, это наследие со столетней историей. И если будущим олимпийским играм не нужен этот дух, то при любых измениях современное пятиборье исключат из программы олимпиады.

На мой взгляд проблема не в верховой езде. Проблема в плохом управлении по развитию со стороны руководства УИПМ.

Не смотря на то, что за последние 30 лет спорт сильно ушел в коммерции, УИПМ так и не научилось показывать, продвигать и продавать идеи заложенные Кубертеном. УИПМ полностью зависит от денег МОК и соответственно принимает любое указание от туда.

Нынешний МОК также в сложном положении. Яркий показатель - выбор города хозяина Олимпиады 2028.

Логика УИПМ ясна. Убирая верховую езду они уменьшают финансовую нагрузку – легче снизить затраты, чем научится показывать, продвигать, продавать вид спорта.

Возможно, сопутствующая причина в том, что при новом потреблении 90 минут потребует проведение верховой езды, больше затрат.

Плохое финансовое управление УИПМ привело к тому, что все меньше стран желают проводить крупные соревнования. Из-за этого уровень организации турнира по верховой езде снижается. Это приводит к тому, что многие спортсмены не готовы к Олимпийскому турниру, когда психологическое напряжение очень высоко, маршрут ставится международным курс дизайнером по всем требованиям высоты и сложности.

Плохое финансовое управление УИПМ привело к тому ,что современное пятиборье самый изменяющийся вид спорта. У УИПМ не денег, поэтому оно все время играет «all-in». Другие федерации расширяются внося новые форматы. Наример: традиционные горные лыжи не убирают, но появляются другие форматы, в том числе ski-cross (то во что пытаются превратить современное пятиборье). И это нормальный путь, когда есть финансы.

Разные форматы (пятидневный формат, однодневный, laser-run, 90 minutes, интеграция с киберспортом и другие) могут существовать, но не в ущерб форме и содержанию идеи пятиборья! Вот мои мысли. Спасибо за внимание!»

Напомним, ранее Тимощенко объяснил свое неудачное выступление на ОИ-2020 в Токио.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Павел Тимощенко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Современное пятиборье

Тимощенко: «Без верховой езды современное пятиборье умрет»
Тимощенко: «Без верховой езды современное пятиборье умрет»
10:57
Тимощенко объяснил неудачное выступление на ОИ-2020
Тимощенко объяснил неудачное выступление на ОИ-2020
Токио-2020
7 августа 21:45
Украинский серебряный призер Рио-2016 в Токио не смог попасть в топ-10
Украинский серебряный призер Рио-2016 в Токио не смог попасть в топ-10
Токио-2020
7 августа 16:38
Тимощенко завоевал олимпийскую лицензию
Тимощенко завоевал олимпийскую лицензию
15 июня 23:52
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
8
Все новости