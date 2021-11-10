Тимощенко: «Без верховой езды современное пятиборье умрет»

Павел Тимощенко

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 в современном пятиборье Павел Тимощенко прокомментировал решение исключить из пятиборья верховую езду, чтобы угодить МОК и не лишиться олимпийского статуса.



Если коротко, то я действительно считаю, что без верховой езды современное пятиборье умрет. Поэтому стотит уважать себя и не терять достоинство при любом давлении.

Если глубже. Современное пятиборье – это не франшиза на многоборье из пяти видов спорта. За названием «пятиборье» заложено множество идей.

Современное пятиборье – это олицитворение олимпийского духа, это наследие со столетней историей. И если будущим олимпийским играм не нужен этот дух, то при любых измениях современное пятиборье исключат из программы олимпиады.

На мой взгляд проблема не в верховой езде. Проблема в плохом управлении по развитию со стороны руководства УИПМ.

Не смотря на то, что за последние 30 лет спорт сильно ушел в коммерции, УИПМ так и не научилось показывать, продвигать и продавать идеи заложенные Кубертеном. УИПМ полностью зависит от денег МОК и соответственно принимает любое указание от туда.

Нынешний МОК также в сложном положении. Яркий показатель - выбор города хозяина Олимпиады 2028.

Логика УИПМ ясна. Убирая верховую езду они уменьшают финансовую нагрузку – легче снизить затраты, чем научится показывать, продвигать, продавать вид спорта.

Возможно, сопутствующая причина в том, что при новом потреблении 90 минут потребует проведение верховой езды, больше затрат.

Плохое финансовое управление УИПМ привело к тому, что все меньше стран желают проводить крупные соревнования. Из-за этого уровень организации турнира по верховой езде снижается. Это приводит к тому, что многие спортсмены не готовы к Олимпийскому турниру, когда психологическое напряжение очень высоко, маршрут ставится международным курс дизайнером по всем требованиям высоты и сложности.

Плохое финансовое управление УИПМ привело к тому ,что современное пятиборье самый изменяющийся вид спорта. У УИПМ не денег, поэтому оно все время играет «all-in». Другие федерации расширяются внося новые форматы. Наример: традиционные горные лыжи не убирают, но появляются другие форматы, в том числе ski-cross (то во что пытаются превратить современное пятиборье). И это нормальный путь, когда есть финансы.

Разные форматы (пятидневный формат, однодневный, laser-run, 90 minutes, интеграция с киберспортом и другие) могут существовать, но не в ущерб форме и содержанию идеи пятиборья! Вот мои мысли. Спасибо за внимание!»