Тимощенко завоевал олимпийскую лицензию

Лидер сборной попробует защитить или улучшить результат 2016-го года





Павел Тимощенко / Фото: НОК Украины

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 в современном пятиборье Павел Тимощенко получил олимпийскую лицензию в Токио-2020.



На чемпионате мира по современному пятиборью в Каире Тимощенко занял 11 место. Это позволило ему подняться в олимпийском рейтинге UIPM и получить лицензию на Олимпиаду в Токио.

Напомним, Олимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.