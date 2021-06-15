Тимощенко занял 6-е место на чемпионате мира в Будапеште
Тимощенко завоевал олимпийскую лицензию
Лидер сборной попробует защитить или улучшить результат 2016-го года
15 июня 23:52
Павел Тимощенко / Фото: НОК Украины
Серебряный призер Олимпийских игр-2016 в современном пятиборье Павел Тимощенко получил олимпийскую лицензию в Токио-2020.
На чемпионате мира по современному пятиборью в Каире Тимощенко занял 11 место. Это позволило ему подняться в олимпийском рейтинге UIPM и получить лицензию на Олимпиаду в Токио.
Напомним, Олимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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