«Все идет к концу». Олимпийский вид спорта убивают – украинский чемпион пытается его защитить

Павел Тимощенко не понимает логику происходящего

Интервью

Павел Тимощенко / Фото - facebook.com/WorldPentathlon

Искусный воин должен хорошо бегать, прыгать, бороться, метать копье и диск. Именно поэтому в древней Греции не было ничего престижнее, чем выиграть Олимпийские игры в пентатлоне, пяти состязаниях.

В 1896 году в Афинах состоялись первые Игры нашего времени. И основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен хотел вернуться к истокам – определять лучшего воина.

Езда верхом на лошади, владение холодным и огнестрельным оружием, преодоление вплавь водных преград и передвижение бегом по пересеченной местности. Современное пятиборье, по его мнению, должно было «стать достойной проверкой моральных качеств человека, его физических возможностей и навыков, и таким образом определить идеального, разностороннего атлета».

В истории независимой Украины только один «разносторонний атлет», «искусный воин» сумел подняться на пьедестал Олимпийских игр в современном пятиборье. Им стал Павел Тимощенко.

Он выступал в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020. Фактически, он – лицо этого вида спорта в Украине. И он не боится выступать против того, что ему не нравится.

В конце ноябре в Монако состоялся Конгресс Международного союза современного пятиборья (UIPM). Помимо избрания президента Клауса Шорманна на уже восьмой срок (прогрессивный и конкурентный подход), было принято решение убрать из программы пентатлона конкур, и запустить запуск консультаций по новой пятой дисциплине.

После Парижа-2024 современное пятиборье больше не будет прежним. И для многих его вообще не станет.

«Все идет к концу пятиборья. Если вы услышите заявления руководства Международного союза современного пятиборья (UIPM), то они скажут, что это новый путь развития. Но больше это похоже на застой в СССР: сейчас мы всех преодолеем, хотя на самом деле проблемы у нас внутри».

Достаточно жесткая позиция Тимощенко, но его можно понять – у спортсменов, тренеров накопилось достаточно вопросов, на которые, судя по всему, некому отвечать.

Украинская федерация была одной из тех, кто открыто заявлял о желании сохранить прежний формат, но ее не услышали.

Конгресс состоялся, правда, по словам Тимощенко, скорее был фикцией, нежели желанием действительно что-то обсуждать:

«Он проходил в онлайн-режиме. Если верить заявлениям UIPM, то был супер-открытым. Таких федераций в мире, которые были готовы открыто сказать, что они поддерживаю верховую езду, что они против ее исключения было немного, буквально десяток во всем мире. Ну а тех, кто открыто говорит об исключении – их практически нет. Они почему-то боятся заявить о своем мнении. Наверное, знают, что неправы. Этот Конгресс хоть и был онлайн, но был закрытым: никто не мог послушать, посмотреть, как там проходило заседание, кто с чем выступал – никто эту информацию не разглашает. Но мы общаемся, и, говорят, нашей Федерации дали на слово две минуты. При этом, прервали выступление, фактически, не дав договорить. Зато президент или секретарь UIPM могли говорит 10 минут. Повторные вопросы не рассматривались, нарушались постоянно права. Многие среди федераций, которые голосовали против изменений, запрашивали слово – а им отказывали, говорили, что слово могут дать только после голосования, что, безусловно, является нарушением.

На Конгрессе были федерации, которые остались не согласны. Они сейчас подали апелляцию в суд Лозанны. Потому что вопрос о верховой езде возник спонтанно. Была нарушена процедура подачи для рассмотрения на Конгрессе. Для него необходимо 30 дней, а они подали за 21 или 24 дня. Не было никаких обсуждений в комитетах спортсменов, тренеров, не было никакого рассмотрения заранее, то есть, исполком сам принял это решение. Фактически, они нарушили этим устав, в котором написано, что нужно минимум 30 дней и что должны проходить дебаты перед тем, как выносить такое решение. В UIPM ссылаются на то, что это форс-мажор. Форс-мажор – это какая-то информация из МОК, которая, в сущности, не подтверждена ни одним документом. Нам говорят, что мы просто должны им верить. Но на сайте МОК четко написано, что UIPM сам предложил процесс замены верховой езды в современном пятиборье, МОК этого не предлагал».

Да, главная страшилка UIPM – это то, что если современное пятиборье исключат из программы Олимпийских игр, то оно умрет, без денег от МОК поддерживать его существование будет невозможно. Страшилка, которая, стоит признать, звучит достаточно реалистично.

Проблемы этого вида спорта – дороговизна и достаточная непопулярность. Избавление от конкура призвано решить обе проблемы.

Но может и не решить. Никто не знает наверняка.

Тимощенко признает, хоть и посвятил этому спорту всю жизнь, хоть и является чемпионом Европы и мира, призером Олимпиады, но все равно может не до конца воспринимать ситуацию. Вот только нет никаких попыток убедить в необходимости решения убрать верховую езду – никакой статистики, подтверждающей правильность подобного хода.

То есть, бег, стрельба, плавание, фехтование и верховая езда как соединились еще Пьером де Кубертеном, так в различных форматах были связаны между собой больше ста лет. И вот, без анализа, обсуждений, опросов резко принимается решение все кардинально изменить.

Странно.

«UIPM заявляет, что верховая езда является препятствием для развития пятиборья, это главный их критерий. Я хочу выразить свое несогласие, хотя бы потому, что никакой аналитической информации, что верховая езда мешает современному пятиборию, нет. Да, проведение верховой езды – это дорого, в этом есть логика. Но в UIPM как-то забывают, что они ничего не сделали, чтобы уменьшить эту финансовую нагрузку. У нас нет каких-то спонсоров, у нас с календарем вечно проблема, потому что сложно найти тех, кто будет проводить какие-то соревнования. Популярность в мире зависит не только от правил и форматов. Просто посмотрите на количество подписчиков в Instagram – там их 12 тысяч. Это смешно. Почему-то эту статистику в UIPM не хотят поднимать, а изменить формат – это сразу. Но самое интересное то, что если вы захотите узнать какой вид спорта предлагается на замену, то вы нигде эту информацию не найдете. Потому что у UIPM нет того спорта, который заменит верховую езду. Они только начали процесс, только в декабре должны закончить рассмотрение тех предложений, которые должны заменить верховую езду. Это самое странное. То есть, если есть какое-то решение, то к нему стоит подготовиться. Но этого нет. В какой-то степени, мне кажется, UIPM сам себе роет «могилу», потому что если они не смогут найти достойную замену, то уже в проигрышной ситуации».

Тимощенко уже 35 лет. У него были серьезные проблемы с подготовкой к Олимпиаде в Токио. Он набрал форму, но потом в планы вмешалась пандемия и Игры перенесли, всех закрыли на карантине.

Выход из него – перелом руки после падения на велосипеде, потом травма ахиллова сухожилия и операция на нем. За шесть недель до старта сезона он только приступил к тренировкам, хоть так и не успел полностью восстановиться – попросту нужно было завоевывать лицензию на Олимпиаду.

И вот, форсировав подготовку, он сумел квалифицироваться в Токио, шел в первой десятке, но суматошный лазер-ран не дал шансов побороться за более высокие места (Павел дал понять, что организация этой дисциплины – тема для отдельного разговора).

Учитывая все это, не странно, что сейчас Павел взял «творческий отпуск». Возможно, нам еще посчастливится увидеть его в Париже, но вот после, если в пентатлоне все же появится новый вид спорта – нет, там Тимощенко не будет.

«Точно не буду переходить на новую дисциплину. В моем возрасте это вообще глупо. Новый вид спорта – им можно будет овладеть, но это сложно. Я определился, что современное пятиборье для меня в какой-то степени прекратит существовать. Но больше всего мне интересно что будет с теми спортсменами, которые сейчас в расцвете сил. Они могут дальше выступать, но что им делать после 2024 года, что им делать дальше? Также вопрос к тренерам, готовы ли они доучиваться или им нужно будет найти кого-то, кто будет тренировать новую дисциплину? Очень много загадок. Логику очень сложно проследить».

В Токио-2020 от Украины выступал один лишь Тимощенко. Казалось бы, звучит как провал. Но после Игр были чемпионаты Европы. На соревнованиях до 19 лет золото завоевал, на ЧЕ до 24 лет наша сборная собрала полный комплект медалей : бронзу, серебро и золото. Тимощенко с печалью предполагает, что изменения не поспособствуют тому, чтобы эти таланты сумели себя реализовать:

«Та молодежь, которая сейчас занимается современным пятиборьем, ей стоит уже сейчас совмещать с шестым видом спорта или как? Много вопросов, на которые в UIPM могут вам ответить, а могут и нет. Пока не отвечают. Мне кажется, когда система постоянно нестабильна, то очень сложно приспосабливаться. И для украинской действительности эти изменения, они всегда очень сложны».

Не самый приятный взгляд на ситуацию. И это слова человека, который действительно влюблен в свой вид спорта. Эта любовь передалась ему от отца, с ней Павел Тимощенко прошел через четыре Олимпиады, не один год продержался в топе мирового пентатлона.

А теперь говорит, что для него современное пятиборье может умереть. Это точно те изменения, которые он и другие пятиборцы заслужили?