Легендарный мотогонщик объявил о завершении карьеры

Росси завоевал 7 титулов в серии MotoGP/500cc

Валентино Росси / Фото: MotoGP

Легендарный мотогонщик Валентино Росси заявил, что сезон-2021 станет для него последним в MotoGP, сообщает официальный сайт MotoGP.



42-летний итальянец дебютировал в «королевской» серии еще в 2000 году. С 2001 по 2005 завоевал пять титулов кряду, еще два чемпионства пришлись на сезоны 2008 и 2009 годов. На байках Honda, Yamaha и Ducati завоевал 89 побед в гонках в карьере.

Напомним, что на этапе European Talent Cup погиб 14-летний мотогонщик.