Маркес выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, а Куартараро стал первым чемпионом MotoGP из Франции
В итальянском Мизано завершилось Гран-при Эмилии-Романьи, победителем которого стал испанский гонщик Марк Маркес («Хонда»).
Второе место занял занял другой гонщик «Хонды» Пол Эспаргаро, а третьим финишировал итальянец Энеа Бастьянини из «Дукати».
Лидер общего зачета Фабио Куартараро («Ямаха») стал четвёртым, а легендарный Валентино Росси 10-м.
Завоеванный очки позволили 22-летнему французщу Куартараро стать новым чемпионом MotoGP. Также он первый победитель сезона из Франции.
MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Мизано
1. Марк Маркес («Хонда») – 27 кругов
2. Пол Эспаргаро («Хонда») +4,859
3. Энеа Бастьянини («Авинтия») +12,013
4. Фабио Куартараро («Ямаха») +12,775
5. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +16,458
6. Алекс Ринс («Сузуки») +17,669
7. Алеш Эспаргаро («Априлия») +18,468
8. Маверик Виньялес («Априлия») +18,607
9. Лука Марини («Авинтия») +25,417
10. Валентино Росси («Ямаха ») +27,735
Общий зачет:
1. Фабио Куартараро – 267 очков
2. Франческо Баньяя – 202
3. Хоан Мир – 175
4. Жоан Зарко – 152
5. Джек Миллер – 149
6. Марк Маркес – 142
...
21. Валентино Росси – 35
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