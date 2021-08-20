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Yamaha расторгла контракт с гонщиком, пытавшемся спалить двигатель своего мотоцикла

Следующий сезон Виньялес проведет в Aprilia
Мотоспорт
12:58
Yamaha расторгла контракт с гонщиком, пытавшемся спалить двигатель своего мотоцикла
Фото: motogp.com

Yamaha объявила о расторжении контракта с Мавериком Виньялесом по обоюдному согласию.

Виньялес был отстранен командой от выступлений из-за скандального инцидента на Гран-при Штирии – испанец в концовке гонки не был вне себя и пытался спалить мотор. Команда сначала отстранила мотогонщика на два этапа Гран-при, а теперь и вовсе разорвала соглашение с Мавериком. Виньялес в следующем сезоне продолжит карьеру в Aprilia.

Напомним, что один из самых титулованных мотогонщиков принял решение завершить карьеру.

Олег Шумейко-младший
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Теги

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