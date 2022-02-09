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Пекин-2022. Единственный украинец в лыжном двоеборье завершил выступление в топ-40
Дмитрий Мазурчук впервые выступил на главных стартах четырехлетия
14:35
Фото: Getty Images
Украинский двоеборец Дмитрий Мазурчук завершил выступление на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
22-летний спортсмен занял 36 итоговое место. После прыжков на трамплине украинец был 35.
Золото выиграл немец Винценц Гайгер, серебро завоевал норвежец Йорген Граабак, бронзу – представитель Австрии Лукас Грайдерер.
Лыжное двоеборье состоит из двух дисциплин: прыжков с трамплина (обычный трамплин) и лыжных гонок (10 км). Мазурчук единственный украинец, который выступил в Пекине в этом виде спорта.
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