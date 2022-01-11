Мазурчук принес Украине очки на этапе Кубка мира по лыжным дисциплинам впервые с 2018

Дмитрий стал 30-м на этапе в Италии в лыжном двоеборье

Фото: Marion Grumbd

Дмитрий Мазурчук стал 30-м на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью, который прошел в Валь-ди-Фьемме, Италия.



Это лучший результат в карьере украинца. Отметим, что Мазурчук завоевал первые очки для Украины на Кубках мира в лыжных дисциплинах с 2018-о года. Тогда в зачетной зоне был Виктор Пасичник. На сей раз Пасичник финишировал 44-м.

Напомним, что ранее отменили последний перед Олимпиадой-2022 этап Кубка мира по лыжным гонкам.