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В Украине запускается бесплатный канал об украинском спорте XSPORT+

С 1 июля 2021 года начинает вещание новый спортивный канал XSPORT+
Новости XSPORT
10:59
В Украине запускается бесплатный канал об украинском спорте XSPORT+

Медиахолдинг XSPORT представляет телеканал XSPORT+. Новый канал посвящен преимущественно украинскому спорту и будет транслировать национальные соревнования и международные спортивные события с участием украинцев. Ежегодно на канале будет более 100 эксклюзивных трансляций. 

XSPORT+ в прямом эфире покажет самые популярные и зрелищные турниры, которые собирают миллионы зрителей со всей страны. Среди них:

  • Хоккей: Украинская хоккейная лига, Лига чемпионов, Молодежный чемпионат мира;

  • Бокс: вечера бокса от USYK 17 Promotions, Top Boxing Generation, Champion Boxing Promotions, а также золотая коллекция легендарных поединков XXI века;

  • Баскетбол: Суперлига Украины;

  • Смешанные единоборства: турниры PFL, ZARUBA Fight Night;  

  • Волейбол: чемпионат Европы, чемпионат Украины среди мужчин и женщин;

  • Армрестлинг: Профессиональная лига армрестлинга;

  • Гандбол: Лига чемпионов;

  • Киберспорт: чемпионат Украины по CS:GO;

  • Кикбоксинг К-1: чемпионат Украины среди профессионалов;

  • Мотогонки: Rookies Cup;

  • Пляжный волейбол: серия King of the Court;

  • Стронгмен: Лига чемпионов;

и многое другое. 

Авторские программы о спорте — XSPORT Review, Бойцовский клуб, ФАЙТ ЛАЙФ, XSPORT MOTO, Україна футбольна подарят зрителю возможность увидеть интервью с известными спортсменами, репортажи с места событий, качественную аналитику от экспертов и множество других захватывающих сюжетов.

Важно, что спортивные трансляции не будут прерываться рекламой, что особенно оценят зрители. На канале не будет рекламы совсем, все внимание — только на спорт.  

Старт вещания: 1 июля 2021 года. 

Способ распространения — IPTV, OTT. 

Канал XSPORT+ создан, чтобы поддержать национальный спорт и украинских атлетов, а также развивать культуру потребления спортивного контента в Украине. Это уникальный канал, который в коллаборации с XSPORT, позволит зрителю еще больше погрузиться в атмосферу спорта. Зрители получат качественные и доступные спортивные трансляции с участием наших спортсменов, а спортсмены — такую необходимую поддержку и признание соотечественников.


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