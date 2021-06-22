В Украине запускается бесплатный канал об украинском спорте XSPORT+
Медиахолдинг XSPORT представляет телеканал XSPORT+. Новый канал посвящен преимущественно украинскому спорту и будет транслировать национальные соревнования и международные спортивные события с участием украинцев. Ежегодно на канале будет более 100 эксклюзивных трансляций.
XSPORT+ в прямом эфире покажет самые популярные и зрелищные турниры, которые собирают миллионы зрителей со всей страны. Среди них:
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Хоккей: Украинская хоккейная лига, Лига чемпионов, Молодежный чемпионат мира;
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Бокс: вечера бокса от USYK 17 Promotions, Top Boxing Generation, Champion Boxing Promotions, а также золотая коллекция легендарных поединков XXI века;
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Баскетбол: Суперлига Украины;
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Смешанные единоборства: турниры PFL, ZARUBA Fight Night;
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Волейбол: чемпионат Европы, чемпионат Украины среди мужчин и женщин;
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Армрестлинг: Профессиональная лига армрестлинга;
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Гандбол: Лига чемпионов;
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Киберспорт: чемпионат Украины по CS:GO;
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Кикбоксинг К-1: чемпионат Украины среди профессионалов;
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Мотогонки: Rookies Cup;
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Пляжный волейбол: серия King of the Court;
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Стронгмен: Лига чемпионов;
и многое другое.
Авторские программы о спорте — XSPORT Review, Бойцовский клуб, ФАЙТ ЛАЙФ, XSPORT MOTO, Україна футбольна подарят зрителю возможность увидеть интервью с известными спортсменами, репортажи с места событий, качественную аналитику от экспертов и множество других захватывающих сюжетов.
Важно, что спортивные трансляции не будут прерываться рекламой, что особенно оценят зрители. На канале не будет рекламы совсем, все внимание — только на спорт.
Старт вещания: 1 июля 2021 года.
Способ распространения — IPTV, OTT.
Канал XSPORT+ создан, чтобы поддержать национальный спорт и украинских атлетов, а также развивать культуру потребления спортивного контента в Украине. Это уникальный канал, который в коллаборации с XSPORT, позволит зрителю еще больше погрузиться в атмосферу спорта. Зрители получат качественные и доступные спортивные трансляции с участием наших спортсменов, а спортсмены — такую необходимую поддержку и признание соотечественников.
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