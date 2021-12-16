3 косметических продукта, которыми пользуются почти все спортсменки Новости партнера

Секреты красоты для тех, кто заботится не только о физической форме

Удержать под контролем волосы, пот и сохранить привлекательный вид, соревнуясь за страну, не так-то просто. Чтобы всегда выглядеть на 100%, знаменитые спортсменки каждый день используют продукты с эффективными составами. Раскрываем бьюти-ритуалы знаменитостей из мира спорта.

Косметика для чемпионок с безупречной кожей и волосами

Крем с SPF. Тренировки зачастую проходят на солнце, поэтому девушки не могут обходиться без средств с УФ-фильтрами. Они предпочитают 100% натуральные или минеральные формулы с оксидом цинка, антиоксидантами. Питательная маска для волос с витаминами. Модная прическа запрещена во время соревнований, но это не повод не следить за шевелюрой. Регулярное применение маски нивелирует негативные эффекты, связанные с частым мытьем головы, долгим пребыванием на солнце или в воде. Спрей для лица. Мист жизненно необходим для кожи спортсменов — увлажняет, разглаживает, выравнивает тон. Он работает как SOS-средство после каждой игры или тренировки и не требует распределения пальцами.

Где купить маску для волос и другую эффективную косметику?

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