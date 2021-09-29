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30 сентября состоится жеребьевка Гран-При турнира TMS по бразильскому джиу-джитсу

В Украине снова состоится большое событие в мире джиу-джитсу

Другие
29 сентября 13:32
30 сентября состоится жеребьевка Гран-При турнира TMS по бразильскому джиу-джитсу

30 сентября в конференц-зале отеля «Премьер-Палац» состоится жеребьевка турнира TMS GRAND PRIX. Будут определены сетки для 70-ти лучших борцов из Украины, Израиля, Молдовы и Литвы. В рамках чемпионата, спортсмены будут бороться за первенство в своей весовой категории. Финальным событием Гран-При станет борьба за чемпионский пояс Лиги TMS, где будут конкурировать победители восьми весовых дивизионов.

Расписание мероприятия:

17:00 – начало, вступительное слово

17:15 – Жеребьевка

17:30 – пресс-конференция

18:00 – кофе-брейк.

На вопросы журналистов в ходе мероприятия ответят:

Президент Лиги TMS – Шай Гутман

Вице-президент Лиги TMS – Сергей Погосян

Спортивный директор – Валентин Дидык

Аккредитация проводится до 15:00 30 сентября по телефону:

+380634566893

[email protected]

Напомним, ранее Шай Гутман заявил, что украинское джиу-джитсу  готово покорить международную арену.


Карен Агабекян
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TMS Бразильское джиу-джитсу

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