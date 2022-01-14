7 главных причин посетить турнир по бразильскому джиу-джитсу – TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA

Соревнования пройдут 22-23 января во Дворце спорта «Юность»

Почему стоит приехать на турнир по бразильскому джиу-джитсу TMS UKRAINIAN CUP ZP, который состоится 22-23 января в Запорожье во Дворце спорта «Юность»? Чтобы ответить на этот вопрос, мы собрали несколько фактов об этих соревнованиях.

· Это будет первый турнир по бразильскому джиу-джитсу в 2022 году. Новый сезон – новый рейтинг. Всего в этом году запланировано провести 4 открытых турнира TMS UKRAINIAN CUP в разных городах и чемпионат Украины TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP, за победу в которых участникам будут начислены баллы. По результатам проведения этих турниров будут составлены рейтинги лучших спортсменов отдельно для Gi (в кимоно) и NO GI (без кимоно). Компетиторы, занявшие 1 и 2 место в рейтинге, смогут принять участие в финальном TMS Grand Prix и побороться за пояс абсолютного чемпиона.

· Турнир будет проводиться во Дворце спорта «Юность», который уже стал любимым местом для проведения соревнований как для участников, так и для организаторов. Большой зал с качественным освещением и удобным расположением позволяет зрителям и спортсменам с комфортом погрузиться в атмосферу соревнований.

· На турнир уже зарегистрировалось больше 100 спортсменов из Израиля, Молдовы, Словении и Азербайджана. Так что турнир можно считать международным. Это повышает уровень конкуренции на татами даёт возможность получить хороший опыт, сравнив свое джиу-джитсу с зарубежным.

· В этом году организаторы добавили еще несколько абсолютных весовых категорий. Абсолютные категории – самая яркая и интересная часть соревнований для многих зрителей и компетиторов. И теперь их будет еще больше. Открылись абсолютные весовые категории в разделе NO GI (без кимоно) для белых поясов и для категории MASTERS (мужчины от 30 лет). И одна абсолютная весовая в категории GI (кимоно) для спортсменов взрослого весового дивизиона. Теперь каждый участник имеет возможность бороться за денежные призы.

· Открылась новая программа Para Jiu Jitsu для спортсменов с особенностями развития или группой инвалидности. Каждый пара-атлет имеет право на бесплатную регистрацию на турнирах Лиги TMS. Спортсмены смогут выбрать одну из 7 категорий, наиболее подходящую для каждого из них. Уже пять пара-атлетов готовы заявиться на предстоящий турнир в Запорожье.

· Уже больше 400 регистраций среди спортсменов от 4-х до 17 лет. Наблюдая за детскими соревнованиями, лучше всего можно заметить прогресс джиу-джитсу в Украине. С каждым годом юные компетиторы «играют» все более сложные техники и строят стратегии на несколько шагов вперед, меняя позиции одну за другой. Поэтому родителям и тренерам, которые еще не успели зарегистрировать своих воспитанников, стоит это сделать. Ведь чем выше конкуренция, тем быстрее среди них появится новый чемпион мира.

· Льготная регистрация продлена до 16 января. Организаторы решили сделать подарок для всех, кто был занят подготовкой к новогодним праздникам и не успел оплатить регистрацию. Если вы в их числе, то поспешите чтобы не упустить свой шанс.

Регистрация на турнир TMS UKRAINIAN CUP ZAPORIZHZHIA доступна до 16 января включительно на платформе Smoothcomp. Успей стать частью этого события!