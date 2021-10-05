70 борцов, внушительный призовой фонд и звание абсолютного чемпиона: в Днепре пройдет TMS GRAND PRIX

Турнир состоится 17 октября

Фото - TMS GRAND PRIX

17 октября в Днепре состоится Гран-При турнир по бразильскому джиу-джитсу Лиги TMS. 70 топовых борцов сразятся за призовой фонд в размере 400 000 гривен и звание лучших в девяти весовых дивизионах. Финальным событием чемпионата станет борьба за титул абсолютного чемпиона TMS League 2021.

Нас ждут схватки самых техничных парней и девушек из Украины, Израиля, Молдовы и Литвы. Победу можно одержать только досрочно — болевым или удушающим приемами. Эти правила гарантируют зрителям бескомпромиссные и динамичные схватки в борьбе за чемпионский пояс Лиги TMS.

Все любители и фанаты единоборств могут стать зрителями и свидетелями этого масштабного спортивного события. 17 октября, Днепр, СК «Трудовые Резервы». Билеты можно приобрести на Kontramarka.ua

Прямая трансляция будет доступна на XSPORT+.