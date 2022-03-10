Жена Усика – путину: «Когда ты успокоишься, старый карлик?»
Аналитики назвали дату окончания войны Украины и россии
Предполагается, что оккупанты захотят заморозить военные действия
11:19
Фото: ВВС
Расследователь Bellingсat Христо Грозев назвал примерные даты окончания вторжения россии в Украину.
«Сложно назвать конкретную дату, вряд ли она будет четкой. Боюсь, что речь зайдет о периоде, когда не будет понятно, закончилась ли война, или нет, хотя кровопролития больше не будет. Это самое важное. Я думаю, что мы приближаемся к этому». Вопрос недели или 10 дней. Позиции россии слабеют, они это понимают и им будет выгоднее не называть войну оконченной, а заморозить ее на подобном этапе».
Напомним, россия вторглась в Украину 24-го февраля 2022-го года, когда почти по всей территории нашей страны были слышны взрывы от авиударов. Президент рф владимир путин (военный преступник и террорист) назвал это «специальной военной операцией».
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