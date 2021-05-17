«Барселона» проиграла «Сельте» и потеряла титул, Де Дзерби покинул «Сассуоло», Фьюри объявил о бое с Джошуа

Главные новости за 16 мая

16 мая подарило спортивному миру множество интересных новостей и событий - как в Украине, так и за ее пределами. Вспоминаем главное:

Украинец Виктор Выхрист одержал очередную победу, нокаутировав поляка Пьятека.

Легенды целого поколения – Коби Брайант, Кевин Гарнетт и Тим Данкан – вошли в Зал славы.

Интервью украинской синхронистки Марты Фединой для XSPORT.

До старта Евро-2020 меньше месяца. Вот как проходит подготовка сборной Украины.

БК «Запорожье» удвоил преимущество в серии с «Тернополем», «Прометей» выиграл второй матч у «Химика».

Сборная Украины победила Грузию в матче отбора на чемпионат Европы-2021.

Швентек разгромила Плишкову в финальном матче турнира в Риме.

Защитник «Зари» Абу Ханна продолжит карьеру в польской «Легии».

Рафаэль Надаль победил Новака Джоковича в финале римского Masters.

«Барселона» проиграла «Сельте» и теперь официально попрощалась с шансами на то, чтобы защитить чемпионский титул.

Де Дзерби официально сообщил об уходе из «Сассуоло». Следующее объявление – переход в «Шахтер»?

Тайсон Фьюри объявил дату и место боя против Энтони Джошуа. Мегафайту быть!