«Барселона» проиграла «Сельте» и потеряла титул, Де Дзерби покинул «Сассуоло», Фьюри объявил о бое с Джошуа
16 мая подарило спортивному миру множество интересных новостей и событий - как в Украине, так и за ее пределами. Вспоминаем главное:
Украинец Виктор Выхрист одержал очередную победу, нокаутировав поляка Пьятека.
Легенды целого поколения – Коби Брайант, Кевин Гарнетт и Тим Данкан – вошли в Зал славы.
Интервью украинской синхронистки Марты Фединой для XSPORT.
До старта Евро-2020 меньше месяца. Вот как проходит подготовка сборной Украины.
БК «Запорожье» удвоил преимущество в серии с «Тернополем», «Прометей» выиграл второй матч у «Химика».
Сборная Украины победила Грузию в матче отбора на чемпионат Европы-2021.
Швентек разгромила Плишкову в финальном матче турнира в Риме.
Защитник «Зари» Абу Ханна продолжит карьеру в польской «Легии».
Рафаэль Надаль победил Новака Джоковича в финале римского Masters.
«Барселона» проиграла «Сельте» и теперь официально попрощалась с шансами на то, чтобы защитить чемпионский титул.
Де Дзерби официально сообщил об уходе из «Сассуоло». Следующее объявление – переход в «Шахтер»?
Тайсон Фьюри объявил дату и место боя против Энтони Джошуа. Мегафайту быть!
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