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Байден підписав ленд-ліз для України
ЗСУ зможуть отримати ще більше зброї для знищення російських військових
09 мая 22:40
Байден підписав ленд-ліз
Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден підписав ленд-ліз для України.
Про це повідомила прес-служба Білого дому.
Підписаний Байденом документ дозволить президентові США прискорити передачу Україні зброї та військової техніки.
Останній раз програма ленд-лізу США діяла в 1941-1945 роках, коли зброєю та технікою допомагали союзниками по антигітлерівській коаліції.