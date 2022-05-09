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Байден підписав ленд-ліз для України

ЗСУ зможуть отримати ще більше зброї для знищення російських військових
Другие
09 мая 22:40
Байден підписав ленд-ліз для України
Байден підписав ленд-ліз

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден підписав ленд-ліз для України.

Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Підписаний Байденом документ дозволить президентові США прискорити передачу Україні зброї та військової техніки.

Останній раз програма ленд-лізу США діяла в 1941-1945 роках, коли зброєю та технікою допомагали союзниками по антигітлерівській коаліції.

Карен Агабекян
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