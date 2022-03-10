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«Бесчеловечно…позорный акт терроризма русской армии». Украинские спортсмены о бомбардировке роддома в Мариуполе

армия рф нанесла авиаудар по детской больнице и роддому в городе Донецкой области
Другие
08:36
«Бесчеловечно…позорный акт терроризма русской армии». Украинские спортсмены о бомбардировке роддома в Мариуполе
В Мариуполе российская армия нанесла авиаудар по детской больнице и роддому

9 марта российские оккупанты уничтожили детскую больницу и роддом в Мариуполе, точное количество жертв и пострадавших до конца еще неизвестно. Первой на это ужасающее событие среди наших спортсменов отреагировала дзюдоистка Дарья Белодед. Далее соцсетях высказались:

 

Игрок «Динамо» Сергей Сидорчук:

 

Каратистка Анжелика Терлюга:

«Когда путин перестанет убивать?»

 

Спортивная гимнастка Лилия Подкопаева:

 

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский:

«Детская больница в Мариуполе…нет слов! Бесчеловечно…позорный акт терроризма русской армии!»

 

Борец Жан Беленюк:

 

 

Ранее XSPORT.ua разместил информацию о бомбежке района Николаева, где проживают родные саблистки Ольги Харлан.

 

 

 

Источник: XSPORT
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Теги

Жан Беленюк Сергей Стаховский Лилия Подкопаева Сергей Сидорчук Динамо Киев Анжелика Терлюга

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