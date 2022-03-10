«Бесчеловечно…позорный акт терроризма русской армии». Украинские спортсмены о бомбардировке роддома в Мариуполе
армия рф нанесла авиаудар по детской больнице и роддому в городе Донецкой области
08:36
В Мариуполе российская армия нанесла авиаудар по детской больнице и роддому
9 марта российские оккупанты уничтожили детскую больницу и роддом в Мариуполе, точное количество жертв и пострадавших до конца еще неизвестно. Первой на это ужасающее событие среди наших спортсменов отреагировала дзюдоистка Дарья Белодед. Далее соцсетях высказались:
Игрок «Динамо» Сергей Сидорчук:
Каратистка Анжелика Терлюга:
«Когда путин перестанет убивать?»
Спортивная гимнастка Лилия Подкопаева:
Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский:
«Детская больница в Мариуполе…нет слов! Бесчеловечно…позорный акт терроризма русской армии!»
Борец Жан Беленюк:
Ранее XSPORT.ua разместил информацию о бомбежке района Николаева, где проживают родные саблистки Ольги Харлан.
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