Жеребьевка Гран-При турнира TMS по бразильскому джиу-джитсу
Битва за звание абсолютного чемпиона. Лига TMS презентовала первый чемпионский пояс
TMS Grand Prix состоится 17 октября в Днепре
30 сентября 22:41
Чемпионский пояс лиги TMS / Фото - XSPORT30 сентября в Киеве состоялась пресс-конференция, посвященная турниру по бразильскому джиу-джитсу TMS Grand Prix. 17 октября в Днепре 70 лучших борцов будут сражаться за первенство в своих весовых категориях, а затем – за звание абсолютного чемпиона TMS.
В ходе пресс-конференции прошла жеребьёвка турнира и презентация чемпионского пояса. В файткарде есть как топовые чёрные пояса по бразильскому джиу-джитсу, так и представители дивизиона синих поясов.
По словам спортивного директора Лиги TMS Валентина Дидыка, это событие является самым важным в рейтинговой гонке.
«По результатам 2021 года были определены сильнейшие борцы, 1 и 2 номера рейтинга получили шанс сражаться за пояс чемпиона. В течение всего сезона компетиторы Лиги TMS боролись за право участвовать в Grand Prix и совсем скоро мы узнаем, кто завоюет титул».
Напомним, ранее президент Лиги TMS Шай Гутман заявил, что украинское джиу-джитсу готово покорить международную арену.
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