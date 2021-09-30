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Битва за звание абсолютного чемпиона. Лига TMS презентовала первый чемпионский пояс

TMS Grand Prix состоится 17 октября в Днепре

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30 сентября 22:41
Битва за звание абсолютного чемпиона. Лига TMS презентовала первый чемпионский пояс
Чемпионский пояс лиги TMS / Фото - XSPORT
30 сентября в Киеве состоялась пресс-конференция, посвященная турниру по бразильскому джиу-джитсу TMS Grand Prix. 17 октября в Днепре 70 лучших борцов будут сражаться за первенство в своих весовых категориях, а затем – за звание абсолютного чемпиона TMS.

В ходе пресс-конференции прошла жеребьёвка турнира и презентация чемпионского пояса. В файткарде есть как топовые чёрные пояса по бразильскому джиу-джитсу, так и представители дивизиона синих поясов.

По словам спортивного директора Лиги TMS Валентина Дидыка, это событие является самым важным в рейтинговой гонке.

«По результатам 2021 года были определены сильнейшие борцы, 1 и 2 номера рейтинга получили шанс сражаться за пояс чемпиона. В течение всего сезона компетиторы Лиги TMS боролись за право участвовать в Grand Prix и совсем скоро мы узнаем, кто завоюет титул».


Напомним, ранее президент Лиги TMS Шай Гутман заявил, что украинское джиу-джитсу  готово покорить международную арену.
Владимир Кириченко
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Бразильское джиу-джитсу TMS

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