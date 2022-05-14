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Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»

Чемпіон світу не може логічно пояснити рішення вторгнутися в Україну
Другие
10:08
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
Даниїл Болдирєв / Фото - facebook.com/boldyrev.danyil

Дворазовий чемпіон світу Даниїл Болдирєв в етері проєкту XSPORT «Разом до перемоги!» зізнався, що не бачить логічного пояснення вторгненню росії в Україну:

У вас є якесь логічне пояснення на те кого вони взагалі прийшли рятувати? Російськомовне населення? Вони ж його величезну кількість вбили…

Не скажу, що я там дуже розумний, що я багато розумію в житті, але я точно не тупий. Те, що вони говорять, що прийшли рятувати… У мене просто мозок вибухає. Я жив в Донецьку, в Маріуполі виходив на пробіжки, тренувався. Мене не треба було рятувати. Що за маячня?

Я прекрасно жив у Донецьку, тренувався, купався, з друзями гуляв, обіймався, любов була. Від чого вони прийшли мене рятувати? Від гарного життя? Люди біжать звідти, де погано. Я втік з Донецька. Люди біжать сьогодні з Маріуполя, Луганська, Донецька. Навіть ті, в кого вже сил немає, навіть без ніг…

Кого вони прийшли рятувати? Нікого. У мене немає розуміння…

Ті російські військові кажуть, що вже не хочуть воювати. Ну так станьте і підіть на Кремль, якщо ви все розумієте. Чи кишка тонка? Напевно, там все ще є люди, які вважають, що це спєцапєрация, що вони потужна армія, що тут у нас фашисти.

Нехай своїх рятують. Скільки там їх, 140 мільйонів росіян? З них 130, я зараз, звісно, утрирую, живуть за межею бідності, ходять в один туалет пів міста… Три роки тому я дивився по їх «Пусть говорят», що якийсь ветеран війни вже 5 років живе на п’ятому поверсі, тому що йому держава не надала коляску, щоб він міг на двір спуститися і подихати свіжим повітрям.

Отак він шанує своїх ветеранів. Дебіл цей кремлівський. Так ти поїдь по містам. Сидить він у Кремлі. Поїзди по містам, подивися як твої ветерани живуть. Вони не те, що не можуть, я вибачаюся, підтертися за собою, вони на вулицю не можуть п’ять років вийти. Ти цих ветеранів розтоптав просто, а зараз топчеш інших, кров робиш в іншій країні.

Рятуй свою країну, ти, імператор. Що у тебе в країні? Ти за собою слідкуй. Ти живеш за якимись християнськими поняттями, то за ними людина має спочатку за собою слідкувати, якщо вона робить правильні кроки в житті, то довкола неї все теж вибудовується правильно. А зараз вже навіть руські говорять, які бояться, що, я вибачаюся, але росії пізд*ць. Це я м’яко так.

Все. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках. Люди будуть потім топтатися по їх могилах, де вони будуть зі своїми мільйонами лежати. Це 100%. Бо вони зробили гірше пекла. Нам релігія розповідала, що таке пекло. Це гірше в 10, а то і в мільйон разів пекла. Тому що про нього ми тільки чуємо, а це трапляється насправді.

Текст повного інтерв’ю з Даниїлом Болдирєвим.

Відео інтерв’ю:

Сергей Лукьяненко
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