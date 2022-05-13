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Болдирєв: «Обличчя у нашого ворога вже немає. Залишилося знищити лише серце. Ми знищимо його»

Чемпіон Європи і світу – про мобілізацію в Донельку
Другие
14:19
Болдирєв: «Обличчя у нашого ворога вже немає. Залишилося знищити лише серце. Ми знищимо його»
Даниїл Болдирєв / Фото - facebook.com/boldyrev.danyil

Український чемпіон Європи і світу в швидкісному скелелазінні Даніїл Болдирєв в етері проєкту XSPORT «Разом до перемоги!» розповів про примусову мобілізацію в його рідному Донецьку на війну проти України:

Чи залишилися у вас якісь зв’язки в Донецьку? Можете розповісти про їх примусову мобілізацію, оскільки доходять чутки про те, що там жахіття були?

По-перше скажу, що для мене Донецьк залишається українським. По-друге, я спілкуюся лише з тими людьми, які звідти виїхали, які для мене дуже важливі. Тому що життя лише одне і витрачати час на людей, котрі хочуть мені довести що щось не так, немає сенсу.

Я ні з ким там з 2017 року не підтримую контакт, після нагород президента я туди нев’їздний. І в цей Донецьк я сьогодні не хочу приїжджати. Так, це моя батьківщина, я хочу повернутися в український Донецьк. Але, те, що з ним сьогодні відбувається…

Проте я все ж чув інформацію про цю мобілізацію, що першокурсників забирають, вони йдуть воювати проти України, що людей в так званих ЛНР і ДНР беруть і прямо як гарматне м’ясо забирають, хлопців 17-18 років.

Прикро, що ворог ось так використовує людей, як м’ясо. Ми знаємо, за що ми боремося, наші хлопці, на жаль, гинуть, але вони хоча б знають за що. Це боляче, це пекло, я, напевно, не маю права так говорити, оскільки не воюю сам. Велика шана нашим воїнам.

Однак ворог дійсно диявол. Він робить найжахливіші речі. Сьогодні кидає в бій 17-18 річних, а завтра скаже, щоб жінки йшли воювати. Вони кричать, що росія – це імперія велика, що тут фашисти. А тому дійдуть до того, що проти фашистів і жінки мають воювати.

Звісно, я утрирую, але такими вчинками ворог показує, що вже програв. Це як в спорті, коли атлети використовують допінг, підкилимні ігри. Це вже поразка. Ось таке от обличчя нашого ворога.

Так, шкода людей. Шкода тих, хто не зміг виїхати. Це вже інше питання з приводу того хто зміг, хто не зміг, чому залишилися, але вони все одно люди. І їх ворог використовує як м’ясо. Обличчя у ворога вже немає. Залишилося знищити лише його серце. Ми знищимо його.

Текст повного інтерв’ю з Даниїлом Болдирєвим.

Відео інтерв’ю:

Сергей Лукьяненко
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