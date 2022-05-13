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Болдирєв: «Подзвонив Стаховському і питаю: «Де зброя? Я готовий йти. Так, я не воїн, але хочу допомогти»

Зійшлися за тому, що йому потрібно далі прославляти України на спортивній арені
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12:53
Болдирєв: «Подзвонив Стаховському і питаю: «Де зброя? Я готовий йти. Так, я не воїн, але хочу допомогти»
Даниїл Болдирєв / Фото - facebook.com/boldyrev.danyil

Український чемпіон Європи і світу в швидкісному скелелазінні Даниїл Болдирєв в етері проєкту XSPORT «Разом до перемоги!» розповів як для нього проходили перші дні після початку війни з росією:

«Якщо ви знаєте мою міні-біографію, то я з українського Донецьку. У мене перша війна почалася в 2014 році. Але друге, що вдарило мені в серце, це вже 24 лютого. Я був у Києві. Лише почав знімати квартиру поблизу тренувальної бази.

І от, пам’ятаю, як о 6 ранку лунає якась сирена. Я якраз в ту ніч дуже погано спав. І першою думкою я згадав всі ці фільми, згадав як розповідав мій прадід про сирени під час Другої світової війни. Я не розумів, думав, що це може бути якийсь сон. Штурхав свою дівчину, кажу, що мабуть бомблять, війна. Заходжу в телефон, а там пишуть, що росія напала на Україну.

Я розумію, що були новини про це, були розмови, але все одно не міг повірити. Як так в XXI столітті, коли ми маємо стільки гарних людей, коли у нас більше добра, любові, як це могло трапитися?

Перші два дні я був на цій зйомній квартирі. З нею там окрема історія. А потім поїхав до свого брата в село, вивіз жінку та сина Івана Настенка, нашого чемпіона світу і Всесвітніх ігор з джиу-джитсу.

Після цього подзвонив Сергію Стаховському і питаю: «Де зброя? Я готовий йти. Що можу зробити – те зроблю. Так, я не воїн, не герой, але хочу допомогти». Він відповів, що ні, що моя війна буде на фронті спортивному, сказав чекати розпорядження міністра, поїхати готуватися до змагань. І десь 9 березня я поїхав до Німеччини на наші збори».

Текст повного інтерв’ю з Даниїлом Болдирєвим.

Відео інтерв’ю:

Сергей Лукьяненко
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