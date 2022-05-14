Болдирєв: «Вірю, що все буде добре з Маріуполем, що всі ці Пушиліни підуть звідти вперед ногами»

Даниїл Болдирєв / Фото - IFSC

Дворазовий чемпіон світу Даниїл Болдирєв в етері проєкту XSPORT «Разом до перемоги» розповів про те, що відбувається в окупованому Маріуполі:

Ще одне близьке для вас місто – це Маріуполь. Як бачити те, що з ним зараз сталося?

Там жахіття. Зараз навіть згадувати те, що він розповідав, важко. Там жах, як багато людей загинуло. Там справжнє варварство коїли… бомбили Драмтеатр, знаючи скільки там людей, в спину стріляли. Жах.

Може я зараз звучатиму як дитина, але мені не віриться в це все, в те, що мені розповіли. У мене є фото хлопця, він був КМС по самбо, дуже перспективним спортсменом, він страхував мене, коли я готувався до чемпіонату світу в Японії… його розірвало на шматки. Його батько з моїм другом шукали цього хлопця, побачили, що собака щось їсть, а це була його нога.

Коле це варварство покажуть по всьому світу – люди просто в шоці будуть. Хоч і говорять, що відчути біль можна лише тоді, коли сам через це пройшов. Але ні, коли ці жахи будуть показані, кожен у світі в шоці буде, відчує частинку цих страждань.

Проте я такий, що які б проблеми не були, все одно буду вірити в краще. Якщо говорити про спорт, то навіть коли мені важко було, коли у мене в 2017 році загинув дідусь в Донецьку, що мені за батька був, а я його похоронити не міг, коли у мене травми були, я завжди знаходив мотивацію, продовжував любити життя, Україну.

Я серцем вірю, що все буде добре з Маріуполем, що всі ці Пушиліни, які прийшли, вони підуть звідти вперед ногами. Ми відбудуємо Маріуполь. Всі допоможемо, хто чим може. Так, ті, хто втратили близьких, тим я навіть не знаю, як допомогти… Але я вірю, що Маріуполь буде українським. Так, там буде багато болю, однак наша любов, любов до української землі, до українського народу, вона переможе цей біль. Хочу вірити в це. Я маю на це право. Не буду вірити в погане.