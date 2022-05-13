Болдирєв: «Я вірю, що Донецьк хоче до України. У мене був сон, що я тренуюся в Донецьку до Олімпійських ігор»

Чемпіон світу вважає, що одурманених людей не більше 10%

Даниїл Болдирєв / Фото - International Federation of Sport Climbing

Дворазовий чемпіон світу Даниїл Болдирєв народився в Донецьку, проте в 2014 році змушений був тікати з дому через війну, яку розв’язала росія. В етері проєкту XSPORT «Разом до перемоги!» він зізнався, що вірить в повернення Донбасу до України:

В одному зі своїх інтерв’ю ви казали, що не бачите передумов до того, аби Донецьк знову став справді українським. 8 років людей там годували пропагандою. Наскільки ми зараз наблизилися до того, щоб повернути Донецьк назад до України і наскільки люди там дійсно готові до цього?

Я однозначно вірю, що вони хочуть до України. Навіть тренер з легкої атлетики мій. Йому 82 роки. Він совковий чоловік, але говорить: «Україна – це моя країна». Я щиро вірю, що люди там хочуть, щоб була Україна, щоб Донецьк повернувся. Якісь люди можуть себе дурити, обманювати, що їх там бомбили, що зараз так і треба, що росія там… Але це якісь 10%. Це ті, хто заблукав. Люди мають право помилятися. Та якщо ми візьмемо загалом, щиру людську позицію, то люди хочуть. І буде там Україна. Я в це вірю. У мене навіть сон був, що я тренуюся в Донецьку до Олімпійських ігор. Вірю, що 90% хочуть бути українським Донецьком. Там українці живуть, наші українці. А ті, хто заблукав, тим допоможемо розблукатися. Це теж наші люди, їм треба також допомагати.

Текст повного інтерв’ю з Даниїлом Болдирєвим.

Відео інтерв’ю: