CasinoOnline.in.ua: первый в Украине портал про легальные онлайн казино Новости партнера

Новый закон Украины, который был принят в 2020 году, расширил границы возможного для операторов

Новый закон Украины, который был принят в 2020 году, расширил границы возможного для операторов онлайн казино. Теперь они могут работать полностью легально, если предварительно купить лицензию. Первые лицензии были выданы в начале 2021 года. На текущий момент лицензию получил каждый оператор, чье интернет казино обладает высоким качеством.

Изменения послужили тому, чтобы на просторах сети начали появляться обзорники, информирующие посетителей о качественных игровых площадках, работающих в рамках закона. Так происходит по причине того, что рассказывать о лицензированных казино гораздо перспективнее и безопаснее, нежели рекламировать «теневые» ресурсы, которые могут обмануть не только игрока, но и партнера.

Несмотря на это, некоторые порталы все же выдают нелегальные онлайн казино за легальные, рассчитывая на неосведомленность читателя. CasinoOnline.in.ua решил пойти другим путем.

О чем сайт Casinoonline.in.ua?



CasinoOnline.in.ua представляет собой новый интернет-портал, рассказывающий посетителям про качественные онлайн казино, которые не обманывают своих игроков и предлагают выгодные условия. Несмотря на не столь большой возраст, CasinoOnline.in.ua уже успел зарекомендовать себя как надежный веб-сайт, которому можно верить. Ресурс представляет более 10 операторов онлайн казино, работающих в соответствии с последними изменения в законодательстве Украины.

На сайте пользователь найдет список наиболее качественных казино Украины, их краткое описание, а также рейтинг и рабочие ссылки для перехода на официальный ресурс. Если геймер заинтересовался одним из игровых клубов, ему достаточно нажать кнопку «Перейти в казино». После этого можно зарегистрироваться и пополнить счет любым удобным способом. Условие только одно – возраст не менее 18 лет.

Как пользоваться ресурсом?





Как правило, цель посетителя CasinoOnline.in.ua состоит в том, чтобы сравнить наиболее перспективные игровые площадки и выбрать самую подходящую, которая будет соответствовать всем важным критериям. Чем украинское онлайн казино находится выше в списке, тем более высоким рейтингом оно обладает. Помимо рейтинга, следует обращать внимание на краткое описание, из которого игрок узнает о вступительном бонусе для новых клиентов клуба. Также можно самостоятельно совершить переход на официальный сайт онлайн казино Украина, чтобы изучить его более детально: игры, турниры, платежные методы, наличие мобильного приложения, поддержки и т.д.

Если же посетителем CasinoOnline.in.ua оказался новичок, который не знает, на что следует обращать внимание, для него есть несколько путей:

· Ознакомиться с блоком «Какое онлайн казино выбрать и на что обращать внимание?» на CasinoOnline.in.ua

· Дочитать данную статью до конца (блок «Как составлялся рейтинг?»)

· Выбрать любое лицензионное онлайн казино Украина, которое есть на портале CasinoOnline.in.ua

Пользоваться ресурсом CasinoOnline.in.ua – очень просто. Самые ленивые могут выбрать абсолютно любое интернет казино, так как все представители рейтинга работают по лицензии и обладают хорошей репутацией в сообществе любителей азарта.

Почему стоит доверять CasinoOnline.in.ua?

Самая очевидная причина начать доверять рейтингу CasinoOnline.in.ua заключается в том, что все представленные игровые клубы работают на основании официальной украинской лицензии КРАИЛ, которая действует с текущего 2021 года. Лицензия – это показатель того, что оператор не только заплатил серьезную сумму в бюджет государства (около 30 млн гривен), но и прошел проверку на качество сервиса, включая честность и своевременность вывода средств.

Как составлялся рейтинг?

Чтобы сформировать рейтинг, экспертами с CasinoOnline.in.ua были учтены все самые основные критерии.

Основные критерии, на основе которых составлялся рейтинг:

· Подлинность лицензии. Каждый оператор проверяется на предмет того, действительно ли он работает по официальной украинской лицензии. Если это действительно так, тогда такой ресурс занимает почетное место в рейтинге.

· Обширная библиотека игр. Чем больше игр, тем интереснее. У всех вкусы разные, поэтому данный критерий также был учтен. Каждое представленное казино Украина сотрудничает как минимум с 30 провайдерами, которые стабильно радуют гостей клуба новинками.

· Щедрые бонусы на прозрачных условиях. Минимальный бонус в казино из рейтинга CasinoOnline.in.ua составляет 5 000 гривен, которые зачислятся за обычное пополнение баланса. Максимальный бонус – 55 000 гривен. Также были учтены условия: адекватный вейджер, большой отрезок времени на отыгрыш и т.д.

· Удобство и скорость платежей. Игровые клубы с сайта CasinoOnline.in.ua принимают карты всех банков, все популярные электронные кошельки, а также мобильных операторов, криптовалюту и физические терминалы оплаты. Вывод денег начинается с 1 минуты, комиссия во всех онлайн казино отсутствует.

Соответствие всем важным критерием означает, что казино является качественным и заслуживает место в рейтинге CasinoOnline.in.ua. Но если лицензия у всех казино одна (КРАИЛ), то игры, бонусы и условия платежей у каждого оператора будут свои. Игроку необходимо определиться, что для него наиболее важно, после чего подобрать такое казино, которое будет соответствовать всем его предпочтениям. К примеру, определенный вид бонусов или софт конкретного провайдера.

Кто является автором CasinoOnline.in.ua?

Автор портала об азартных играх CasinoOnline.in.ua – это команда экспертов, каждый из членов которой в прошлом является игроком. Рейтинг составлялся не от лица партнеров представленных казино Украина, а от лица игроков, которым важно высокое качество во всем. Это гарантирует непредвзятое мнение, на которое можно положиться как новичку, так и геймеру со стажем.

Преимущества первого портала об азартных играх CasinoOnline.in.ua

· Экспертность. Команда портала CasinoOnline.in.ua точно знает, как отличить качественное онлайн казино в Украине от подделки, так как имеет за плечами много лет опыта игры в различных клубах.

· Обоснованность. Каждое казино было внесено в рейтинг заслуженно. Все представители рейтинга работают по лицензии, а также предлагают обширный игровой ассортимент и множество щедрых промо-акций для новых и старых клиентов.

· Удобство использования. Порталом пользоваться очень просто, и с этим справится даже новичок. Все, что нужно – это сравнить представленные казино, опираясь на рейтинг и вступительное вознаграждение. Чтобы детально изучить игровой клуб, достаточно посетить официальный веб-сайт.

· Непредвзятость. Поскольку в прошлом эксперты CasinoOnline.in.ua сами любили играть в казино, они придерживаются солидарности, которая не позволяет нахваливать казино, если оно того не заслуживает.

CasinoOnline.in.ua – это ресурс, который поможет не стать жертвой обмана не проверенных онлайн казино Украина. Рейтинг обновляется каждый месяц, чтобы посетители всегда могли рассчитывать на свежую информацию, соответствующую текущей действительности. CasinoOnline.in.ua – современный альманах для жителей Украины, которые не представляют свою жизнь без очередной дозы азарта!