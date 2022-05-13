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Чемпіон світу: «В 2014-му виходив в Донецьку на мітинги на підтримку України. Хтось найняв цих наркоманів, нас били дубинкам»

Даніїл Болдирєв – про те, де він був всі ці 8 років
Другие
14:33
Чемпіон світу: «В 2014-му виходив в Донецьку на мітинги на підтримку України. Хтось найняв цих наркоманів, нас били дубинкам»
Даниїл Болдирєв / Фото - facebook.com/boldyrev.danyil

Дворазовий чемпіон світу зі швидкісного скелелазіння Даниїл Болдирєв в етері проєкту XSPORT «Разом до перемоги!» розповів де він був всі ці 8 років з моменту вторгнення росії на український Донбас:

Ще є класичне питання з приводу того, де ви були ці 8 років.

Можу відповідати за себе. Я відразу виїхав з Донецька. На днях, до речі, не міг заснути, згадував це все.

В 2014 році, коли був в Донецьку, виходив на мітинги на підтримку України. Тоді хтось найняв цих наркоманів, нас били дубинками… мені не попало, проте я бачив, як людей били, розганяли їх, камінням в машини кидали з криками: «Росія! Україна – фашисти». Там таке коїлося…

І коли стало дуже небезпечно, то я виїхав. У мене якраз скоро був чемпіонат світу, потрібно було готуватися. Зрештою я його виграв, встановив рекорд світу. Як же зараз це видається неважливим…

Тоді я тренувався у Нікополі і Одесі. Потім я жив у Маріуполі, Одесі, Києві, знімав квартиру, платив податки. Я завжди розповідав за кордоном що таке Україна, що туди, на Донбас, прийшов ворог і просто вбиває наш дім, наших людей.

Я робив те, що міг: їздив на змагання, допомагав нашим воїнам – у мене дуже багато друзів, які були в АТО, при зустрічі завжди їм дякував і буду дякувати.

Ці все 8 років я намагався зробити якийсь внесок в побудову нашої прекрасної, вільної, незалежної України. Змаганнями, тренуваннями… У нас були складні часи за попереднього керівництва Федерації, коли розкрадалися кошти, корупція була. Тоді доводилося їздити на змагання за свої гроші. Я працював тренером в Китаї, в Австрії, щоб потім на ці гроші поїхати на чемпіонат світу і конкурувати зі спортсменами, котрих готував.

У мене питали там час від часу, чому я не залишився, чи пропонували мені там контракт. А навіщо? Я завжди там вдягаю футболки збірної України чи з символікою Маріуполя. Я знаю, що чемпіоном мене виростила наша країна, чому я маю розповідати китайцям, що у нас там немає інфраструктури чи щось таке. Ні, я розказував які ми сильні. Тому мені й не пропонували переїхати до них. Не треба. У мене все є.

Тому всі ці 8 років я, що міг, те й робив. І щиро вірю, що мені чимось вдалося допомогти країні. І я далі буду це робити.

Текст повного інтерв’ю з Даниїлом Болдирєвим.

Відео інтерв’ю:

Сергей Лукьяненко
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