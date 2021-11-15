Четверо украинцев завоевали золото на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в Абу-Даби

Украинская сборная TMS собрала урожай медалей





14 ноября в Абу-Даби стартовал чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу, участие в котором приняла сборная Лиги TMS. В первый день соревнований сражались дети с 4 до 17 лет. Из десяти участников сборной девять завоевали призовые места. На счету команды TMS 4 золотые, 2 серебряные и три бронзовые медали.



Победителями стали следующие спортсмены:

Золото. Ростислав Мартынюк, Варвара Бондаренко, Мария Полторак, Александра Яковенко

Серебро. Никита Шагойко, Макар Стрижеус

Бронза. Егор Головченко, Гай Гутман, Михаил Чаусов

Всего на чемпионат мира по джиу-джитсу в Абу-Даби приехали более ста борцов из Украины из разных команд. 15-16 будут бороться представители категории с 30 до 50 лет. Президент Лиги TMS Шай Гутман и вице-президент Сергей Погосян также представят сборную на чемпионате в качестве участников турнира.