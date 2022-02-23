Чрезвычайное положение в Украине не помешает проведению спортивных соревнований

Правда, присутствуют некоторые ограничения

Матч Киев-Баскет - Запорожье / фото - ФБУ

Верховная Рада официально проголосовала за введение чрезвычайного положения на территории Украины. В 00:00 24-го февраля все области, за исключением Луганской и Донецкой, будут переведены в особый режим.

Но, несмотря на ограничение, ЧП не скажется на проведении спортивных соревнований. По последней информации, Рада решила не останавливать текущие чемпионаты. Единственное ограничение – в период чрезвычайного положения (от 30 до 60 дней – прим.) все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей.

Напомним, Мирон Маркевич назвал Путина неадекватным.