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Нардеп: Чрезвычайное положение планируют ввести в 5 областях и Киеве

Решение могут принять на сегодняшнем заседании парламента
Другие
11:46
Нардеп: Чрезвычайное положение планируют ввести в 5 областях и Киеве

На территории Киева, Киевской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской области могут ввести режим чрезвычайного положения. Об этом сообщила в Телеграм нардеп от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

«Вероятно, Верховная Рада сегодня проголосует за введение чрезвычайного положения в некоторых регионах. Это будет касаться прежде всего Донецкой и Луганской областей. И, возможно, Киева и области, Харьковской области, Херсонщины.

Чрезвычайное состояние вводится по закону максимум на 60 дней с возможностью пролонгации в случае необходимости».

Отметим, что согласно статьи 16 закона Украины О правовом режиме чрезвычайного положения, на период действия ЧП будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий. При этом, неизвестно как это отразится на спорте, поскольку закон не регламентирует, будут ли он относиться к массовым мероприятиям.

Напомним, ранее МИД Украины рекомендовал гражданам не посещать территорию Российской Федерации.
Карен Агабекян
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