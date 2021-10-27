Украина попала в серьезный допинг-скандал. Обвинения WADA могут закончиться жесткими санкциями
Депутат российской Госдумы поддержала Украину после обвинений WADA
Светлана Журова прокомментировала итоги операции «Геркулес»
14:50
Светлана Журова / фото - Sportbox
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвиняет Национальное антидопинговое агентство Украины в махинациях с анализами спортсменов. Депутат российской Госдумы Светлана Журова прокомментировала эту новость, поддержав украинских спортсменов.
«Мы проходили через такое же, при этом есть вопрос доказательств. Спортсменам ни одной страны не пожелаю, чтобы за обман части каких-то спортсменов и руководителей страдали все.
Я против коллективной ответственности, всегда должны страдать те, кто эти схемы использовал, и наказаны те, кто их использовал.
Но наказывать лишением флага целую страну считаю неправильным вне зависимости от того, Россия это или Украина. За доказанные инциденты наказание должно быть персональным».
Напомним, бывший глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул также прокомментировал эту новость.
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