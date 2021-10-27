Депутат российской Госдумы поддержала Украину после обвинений WADA

Светлана Журова / фото - Sportbox

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвиняет Национальное антидопинговое агентство Украины в махинациях с анализами спортсменов. Депутат российской Госдумы Светлана Журова прокомментировала эту новость, поддержав украинских спортсменов.

Я против коллективной ответственности, всегда должны страдать те, кто эти схемы использовал, и наказаны те, кто их использовал.

Но наказывать лишением флага целую страну считаю неправильным вне зависимости от того, Россия это или Украина. За доказанные инциденты наказание должно быть персональным».