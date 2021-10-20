Дикость. Блогер рассказал, как его отправил на трепанацию черепа чемпион Украины по карате

Алексей Остаповский

Киевский Instagram-блогер Алексей Остаповский заявил, что подвергся нападению пятикратного чемпиона Украины по карате Антона Черниенко.

В видео я рассказываю об инциденте, из-за которого сейчас у меня нет части черепа, и я не являюсь полноценным человеком.

Виновника этого происшествия зовут Черниенко Антон Александрович.

Пятикратный чемпион Украины по карате.

Сейчас работает на должности главного консультанта в секретариате Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Прямо сейчас он пытается повлиять на ход расследования уголовного производства чтобы избежать наказания, используя свою должность и возможные связи с депутатами Украины, которые входят в комитет по правоохранительной деятельности, а многие из них являются бывшими сотрудниками правоохранительной системы.

Я хочу, чтобы об этом человеке знала вся страна. Каждый украинец. Каждый человек работающий в органах безопасности нашей страны.

Я прошу вас об одном — максимальное распространение этого видео, чтобы у него НЕ БЫЛО ШАНСОВ отмазаться деньгами в органах.

Давайте сделаем все, чтобы его судили максимально честно и справедливо».