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«Динамо» подписало Рамиреса, Санчо стал игроком МЮ, и другие новости за 23 июля

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07:59
«Динамо» подписало Рамиреса, Санчо стал игроком МЮ, и другие новости за 23 июля Главное за вчера
Новичок Динамо Эрик Рамирес / фото - пресс-служба клуба

Предлагаем вам главные новости мира спорта за 23 июля.

МОК вернул Украине Крым на официальном сайте Олимпиады.

Роман Григорчук покинул солигорский «Шахтер».

Полузащитник «Шахтера» перешел в аренду в «Сьон».

Состоялась церемония открытия Олимпийских игр в Токио.

«Олимпик» объявил об участии в Первой лиге.

«Ингулец» подписал нападающего.

«Львов» и «Мариуполь» открыли сезон УПЛ ничьей.

Джейдон Санчо стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Денис Беринчик перевесил Артема Лобова перед дебютом на голых кулаках.

Сергей Рыбалка стал игроком «Александрии».

«Динамо» сыграло вничью с «Унионом» в товарищеском матче.

Джо Джойс перевесил Карлоса Такама перед боем.

«Мехелен» выкупил у «Селтика» Марьяна Шведа.

Эрик Рамирес стал игроком «Динамо».

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Теги

Динамо Киев Шахтер Донецк Эрик Рамирес Джейдон Санчо Джо Джойс Карлос Такам

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