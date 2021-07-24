«Динамо» подписало Рамиреса, Санчо стал игроком МЮ, и другие новости за 23 июля
Предлагаем вам главные новости мира спорта за 23 июля.
МОК вернул Украине Крым на официальном сайте Олимпиады.
Роман Григорчук покинул солигорский «Шахтер».
Полузащитник «Шахтера» перешел в аренду в «Сьон».
Состоялась церемония открытия Олимпийских игр в Токио.
«Олимпик» объявил об участии в Первой лиге.
«Ингулец» подписал нападающего.
«Львов» и «Мариуполь» открыли сезон УПЛ ничьей.
Джейдон Санчо стал игроком «Манчестер Юнайтед».
Денис Беринчик перевесил Артема Лобова перед дебютом на голых кулаках.
Сергей Рыбалка стал игроком «Александрии».
«Динамо» сыграло вничью с «Унионом» в товарищеском матче.
Джо Джойс перевесил Карлоса Такама перед боем.
«Мехелен» выкупил у «Селтика» Марьяна Шведа.
Эрик Рамирес стал игроком «Динамо».
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