Для Украины зарезервировано 300 миллиардов долларов от россии

По данным ОП, убытки от орков уже оцениваются в 500 миллиардов долларов

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Советник Президента Украины Олег Устенко сообщил, в какую сумму оцениваются убытки от зверств россиян на территории Украины:



В предыдущем году мы с вами сделали почти 200 миллиардов долларов нашего ВВП – это 2 с половиной года жизни нашей страны. Но есть 300 миллиардов долларов, которые зарезервированы для нас, – это средства от центрального банка россии, которые находятся вне границ рф и которые будут поступать к нам. Эти средства, которые будут дополнительно поступать в фонд, которые будут приходить от арестованного имущества российской так называемой элиты. Схемы данной продажи уже разрабатываются. Будут выпущены долговые обязательства. Например, речь идет об известном футбольном клубе из Англии («Челси», владельцем которого является Роман Абрамович – XSPORT), который арестован, так что его можно пока не продавать. Можно выпустить ценные бумаги, облигации – купить их, и уже потом продать эту команду и вернуть средства облигациями. Но полученные деньги от продажи пойдут в фонд, который формируется для восстановления Украины.

По оценкам советника ОП, потери от разрушений российскими террористами уже составляют порядка 500 миллиардов долларов:

Первые потери – разрушение инфраструктуры. Речь идет о транспортные, инфраструктурные и социальные объекты. Мы видим, как враг пытается уничтожать детские сады, школы, больницы – поэтому сумма восстановление это и есть размер потерь. Без сомнений, сегодня часть предприятий остановила деятельность, люди пребывают в ожидании завершения боевых действий. Но мы призываем весь бизнес, который может работать делать это. Ведь только работающий бизнес платит налоги. А за них мы содержим армию и сопротивляться с российским оккупантами.

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