Дни тревоги из-за российских войск у границ. Украинские спортсмены не остаются в стороне

Записываются в территориальную оборону, внушают уверенность, выступают за мир

Фото - vechirniy.kyiv.ua

Есть ощущение, что в последние дни едва ли не каждый украинец хотя бы раз испытывал чувство тревоги. От нее никуда не спрятаться.

Новости о возможном полноценном наступлении российских войск лезут отовсюду. Их настолько много, что не попасть под их влияние невозможно.

И украинских спортсменов это тоже касается. К примеру, призер Олимпийских игр Ирина Лищинская, которая уже была вынуждена бежать от войны из Донецка, не скрывает, что сейчас живет со страхом:

«Когда мы из Донецка бежали в Киев, мне было страшно, чтобы не двинулись дальше. Потому что страшнее войны для меня ничего нет. Это самое ужасное. Там боль, человеческие потери. Это все горе большое. Но я понимаю, что нам уже некуда деваться – мы у себя дома. От себя не убежишь. Нужно бороться за себя. Первое проявление неповиновения, независимости – это сопротивление, давать отпор. Думаю, мы все это время готовились. В какой-то мере. Может не так, как бы мы того хотели. Но, в любом случае, мы уже другие, наши военные другие. Нам некуда бежать. Мы уже все будем здесь».

Одним из тех, кто пытается продемонстрировать стойкость духа, является Владимир Кличко. Он публично объявил о том, что записался в рады территориальной обороны Киева и призвал украинцев последовать его примеру. В случае худшего развития событий мы должны уметь постоять за себя:

«Моя мотивация – это любовь к моей стране, к моему городу Киеву. Любовь к моей дочери, которая ходит в школу буквально в паре сотен метров отсюда. Эта любовь мотивирует меня защищать нашу страну, наш город. Поэтому я подал документы, чтобы быть в бригаде территориальной обороны города Киева. Также мотивирую всех небезразличных сделать то же самое».

И пока американские баскетболисты посреди сезона уезжают домой , пока многие украинцы спрашивают у своих родственников за границей, можно ли будет у них пересидеть худшие времена,

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк тоже попытался всех успокоить. Своим примером:

«Мне сегодня весь день пишут следующие вопросы: «будет ли война», «собрал ли тревожный чемоданчик», «куда собираюсь ехать в случае чего», поскольку многим кажется, что «мне там виднее»… Отвечаю – Я в Киеве! Ехать никуда не собираюсь! Вещи постирал, развесил, пока сохнут, ничего не собирал! Завтра по плану рабочий день, соответственно – буду работать! Даром ясновидения не обладаю, поэтому предугадывать будущее не берусь! А вот в украинской армии уверен на 100%».

В эти дни в Пекине проходят Олимпийские игры. Наверное, сложно концентрироваться на соревнованиях, когда в голове время от времени всплывают мысли о том, а будет ли вообще куда возвращаться.

Скелетонист Владислав Гераскевич после одного из своих заездов провел акцию – продемонстрировал, что наша страна хочет мира:

И пока за поребриком требовали наказать украинца, в Международном олимпийском комитете подтвердили, что требования мира – это норма для всего цивилизованного мира. Шорт-трекист

«Конечно, я не хочу войны в Украине. Не знаю, смогу ли я что-то с этим сделать, хватит ли моих слов. Я против войны. Он все сделал правильно. Таким образом, он привлек внимание, обратил внимание общественности на происходящее в Украине со стороны России и ее агрессию. Я полностью его поддерживаю».

Биатлонисты Дмитрий Пидручный и Артем Прима тоже признались, что не могут спокойно реагировать на новости о возможной войне с Россией:

Дмитрий Пидручный: «Трудно осознавать, что в любую минуту Россия может напасть на Украину».

Артем Прима: «Конечно, очень волнуюсь. Вся эта ситуация цепляет за душу. Это моя страна. Здесь живут мои родные. Постоянно смотрю новости. Общаюсь с семьей. И как каждый человек – не хочу войны. Никто не хочет войны».

Да, сейчас непростые дни, уже, на самом деле, даже недели… Украинские спортсмены не остаются в стороне. Они не отмалчиваются, пытаются обратить внимание общественности к давлению России, успокоить своих соотечественников.

И мотивировать нас быть готовыми к тому, что свою независимость нужно защищать.