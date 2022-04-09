Виталий Кличко: «путин болен – нормальный человек не устроит такую трагедию для многих народов»
Друг путина: «Я расстроен и разочарован им. россия не должна отрицать свою ответственность за военные преступления»
Берлускони в шоке с того, что творят п*дарасы из быдло-страны
09 апреля 22:32
путин и Берлускони / Фото: ВВС
Бывший владелец «Милана» и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что разочаровался в своем друге – президенте рф владимире путине. Его цитирует Football Italia.
«Я расстроен и разочарован путиным. В Буче произошли военные преступления.
россия не должна отрицать свою ответственность».
Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграет с «Миланом» в рамках благотворительного турне.