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Друг путина: «Я расстроен и разочарован им. россия не должна отрицать свою ответственность за военные преступления»

Берлускони в шоке с того, что творят п*дарасы из быдло-страны
Другие
09 апреля 22:32
Друг путина: «Я расстроен и разочарован им. россия не должна отрицать свою ответственность за военные преступления»
путин и Берлускони / Фото: ВВС

Бывший владелец «Милана» и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что разочаровался в своем друге – президенте рф владимире путине. Его цитирует Football Italia.

«Я расстроен и разочарован путиным. В Буче произошли военные преступления.

россия не должна отрицать свою ответственность».

Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграет с «Миланом» в рамках благотворительного турне.

Петр Приходько
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Владимир Путин Сильвио Берлускони

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