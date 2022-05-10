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Помер перший президент України Леонід Кравчук

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20:56
Помер перший президент України Леонід Кравчук
Леонід Кравчук

10 травня у віці 88 років помер перший президент України Леонід Кравчук. Про це у соціальних мережах повідомив народний депутат Дмитро Разумков.

«Велика втрата для всієї України. Сьогодні пішов із життя Леонід Кравчук - перший Президент України, перший Голова Верховної Ради та діяч, який стояв біля витоків сучасної української державності.

Внесок Леоніда Кравчука у становлення нашої держави важко переоцінити. Саме під час його головування Парламент прийняв Акт проголошення незалежності України. Саме Леонід Макарович не побоявся і першим взяв на себе управління великою державою у непрості часи початку 90-х.

Його життя було наповнене різними знаковими подіями та рішеннями. Проте він до останнього залишався вірним своїй країні і прагнув своїм досвідом та знаннями зробити наше життя кращим. І йому це вдавалося.

Світла пам’ять Леоніду Макаровичу Кравчуку! Співчуття рідним та близьким!».

Нагадаємо, раніше перша в світі держава визнала росію – державою-терористом.

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