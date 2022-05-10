Леонід Кравчук

10 травня у віці 88 років помер перший президент України Леонід Кравчук. Про це у соціальних мережах повідомив народний депутат Дмитро Разумков.

Внесок Леоніда Кравчука у становлення нашої держави важко переоцінити. Саме під час його головування Парламент прийняв Акт проголошення незалежності України. Саме Леонід Макарович не побоявся і першим взяв на себе управління великою державою у непрості часи початку 90-х.

Його життя було наповнене різними знаковими подіями та рішеннями. Проте він до останнього залишався вірним своїй країні і прагнув своїм досвідом та знаннями зробити наше життя кращим. І йому це вдавалося.

Світла пам’ять Леоніду Макаровичу Кравчуку! Співчуття рідним та близьким!».