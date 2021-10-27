В WADA заявили об улучшении ситуации с допингом в России
Экс-глава ФЛАУ: «Можно ждать отстранения украинских спортсменов от международных соревнований»
Гоцул заявил, что противодействием допингу в Украине занимаются дилетанты и мошенники
12:22
Игорь Гоцул / Фото: НОК Украины
Бывший глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул в Facebook
прокомментировал информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло нарушения в работе Национальной антидопинговой организации Украины, начиная с 2012 года.
«Когда за дело берутся дилетанты и мошенники, последствия будут катастрофическими. После прочтения отчета Всемирного антидопингового агентства (WADA) понимаешь, что в нашей стране «специалисты» именно из этих двух категорий формируют и реализуют государственную политику противодействия допингу в спорте. После этого расследования, с большой вероятностью, можно прогнозировать признание Национального антидопингового центра не соответствующим Кодексу WADA. И, как следствие, ждать отстранения украинских спортсменов от международных соревнований. Стыдно, что это возможно в современной Украине!»
Как сообщалось, WADA провело расследование, которое выявило доказательства нарушений в работе украинской организации.
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