Еще 3 украинца успешно стартовали на Roland Garros, новый тренер «Шахтера» и другие топ-новости 25 мая

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 16
Завтра 9
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Волынь - Верес 2:1 Окончен
Хоккей (9 событий из 9) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Великобритания - Дания 2:3 Окончен
16:15 США - Казахстан 3:0 Окончен
20:15 Финляндия - Норвегия 5:2 Окончен
20:15 Швейцария - Швеция 0:7 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 1:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Айлендерс 2:3 Окончен
03:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:1 Окончен
04:45 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс 4:3 Окончен
05:30 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 2:4 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Милуоки Бакс - Майами Хит 132:98 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 128:109 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье 77:53 Окончен
Теннис (3 события из 92) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
11:30 Жоао Домингес - Сергей Стаховский 0:2 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:40 Кристина Буча - Katarina Zavatska 0:2 Окончен
19:35 Даниэлла Лао - Леся Цуренко 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 7) показать все
Лига Европы UEFA 20/21
Календарь Таблица
22:00 Вильярреал - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
17:00 Авангард - Оболонь -:- Запланирован
18:00 Агробизнес - ВПК-Агро -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Казахстан - Германия -:- Запланирован
16:15 Россия - Дания -:- Запланирован
20:15 Беларусь - Великобритания -:- Запланирован
20:15 Канада - Норвегия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 0:4 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс 130:108 Окончен
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Лейкерс 102:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 121:127 Окончен
Теннис (5 событий из 94) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
12:45 Андрей Кузнецов - Илья Марченко -:- Запланирован
14:30 Таро Даниэль - Сергей Стаховский -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
12:50 Lois Boisson - Ангелина Калинина -:- Запланирован
15:50 Кристина Кучова - Katarina Zavatska -:- Запланирован
17:05 Магдалена Фреч - Леся Цуренко -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Словакия -:- Запланирован
16:15 США - Латвия -:- Запланирован
20:15 Швеция - Чехия -:- Запланирован
20:15 Финляндия - Италия -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье -:- Запланирован

Еще 3 украинца успешно стартовали на Roland Garros, новый тренер «Шахтера» и другие топ-новости 25 мая

Мы собрали для вас все самое интересное
Другие
08:37
Еще 3 украинца успешно стартовали на Roland Garros, новый тренер «Шахтера» и другие топ-новости 25 мая
Леся Цуренко

Во вторник, 25 мая, в мире спорта случилось множество ярких событий. Мы отобрали для вас все самое важное.

Донецкий «Шахтер» официально объявил о назначении на пост главного тренера итальянца Роберто Де Дзерби.

Завершился первый раунд квалификации Roland Garros. Из четырех украинцев далее удалось пройти Лесе Цуренко, Катарине Завацкой, Сергею Стаховскому, а вот юная Дарья Снигур уже покинула «Шлем».

«Киев-Баскет» победил дома «Запорожье» в стартовом поединке полуфинальной серии плей-офф Суперлиги.

Мы подробно рассказали о россиянке, которая тренируется с женской сборной Украины по биатлону.

Олег Малиновский (27-0, 8 КО) узнал дату следующего боя, украинец оспорит титул WBO Inter-Continental.

Неожиданный вариант продолжения карьеры для звездного Эдена Азара.

Определилась дата матча между «Динамо» и «Шахтером» за Суперкубок Украины.

Интересный политический батл разворачивается на чемпионате мира по хоккею в Риге.

На чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров 20-летняя украинка Камила Конотоп взяла золото с мировым рекордом.


Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Другие

Еще 3 украинца успешно стартовали на Roland Garros, новый тренер «Шахтера» и другие топ-новости 25 мая
Еще 3 украинца успешно стартовали на Roland Garros, новый тренер «Шахтера» и другие топ-новости 25 мая
08:37
Украина сыграла вничью с Бахрейном, Тэйлор стал абсолютом и другие новости за 23 мая
Украина сыграла вничью с Бахрейном, Тэйлор стал абсолютом и другие новости за 23 мая
24 мая 10:51
Украина стала четвертой по итогам чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште
Украина стала четвертой по итогам чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште
23 мая 22:06
Из-за холода в Китае погиб 21 участник ультрамарафона
Из-за холода в Китае погиб 21 участник ультрамарафона
23 мая 12:51
Красивый праздник. Украинские спортсмены встретили День вышиванки
Тема дня
Красивый праздник. Украинские спортсмены встретили День вышиванки
20 мая 18:44
На кону Mega Millions США $515 миллионов!
На кону Mega Millions США $515 миллионов! Новости компаний
20 мая 14:15
Спортивные объекты инфраструктуры станут центрами вакцинирования украинцев
Спортивные объекты инфраструктуры станут центрами вакцинирования украинцев
20 мая 13:47
Гол Малиновского «Ювентусу», золото Романчука и соперники «Донбасса» по ЛЧ
Гол Малиновского «Ювентусу», золото Романчука и соперники «Донбасса» по ЛЧ
20 мая 08:44
Главные инсайды киберспортивного рынка на ЕSPORTconf Ukraine 2021
Главные инсайды киберспортивного рынка на ЕSPORTconf Ukraine 2021 Новости партнера
18 мая 08:09
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Россия – Дания. Онлайн трансляция
WEB
ЧМ-2021. Россия – Дания. Онлайн трансляция
16:15
ЧМ-2021. Казахстан – Германия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Казахстан – Германия. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Россия – Дания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Россия – Дания. Видео трансляция
16:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
18:00
ЧМ-2021. Беларусь – Великобритания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Беларусь – Великобритания. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Канада – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Канада – Норвегия. Видео трансляция
20:15
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55