Еще 3 украинца успешно стартовали на Roland Garros, новый тренер «Шахтера» и другие топ-новости 25 мая

Мы собрали для вас все самое интересное

Леся Цуренко

Во вторник, 25 мая, в мире спорта случилось множество ярких событий. Мы отобрали для вас все самое важное.

Донецкий «Шахтер» официально объявил о назначении на пост главного тренера итальянца Роберто Де Дзерби.

Завершился первый раунд квалификации Roland Garros. Из четырех украинцев далее удалось пройти Лесе Цуренко, Катарине Завацкой, Сергею Стаховскому, а вот юная Дарья Снигур уже покинула «Шлем».

«Киев-Баскет» победил дома «Запорожье» в стартовом поединке полуфинальной серии плей-офф Суперлиги.



Мы подробно рассказали о россиянке, которая тренируется с женской сборной Украины по биатлону.

Олег Малиновский (27-0, 8 КО) узнал дату следующего боя, украинец оспорит титул WBO Inter-Continental.



Неожиданный вариант продолжения карьеры для звездного Эдена Азара.

Определилась дата матча между «Динамо» и «Шахтером» за Суперкубок Украины.

Интересный политический батл разворачивается на чемпионате мира по хоккею в Риге.

На чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров 20-летняя украинка Камила Конотоп взяла золото с мировым рекордом.





